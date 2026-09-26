Corrientes apuesta a la madera para abaratar viviendas

El subsecretario de Industria de Corrientes, Barros Perkins, se refirió a la construcción con madera como una alternativa para reducir el costo de las viviendas en la provincia. Según explicó, una casa de madera puede costar hoy alrededor de un 30% menos que una de construcción tradicional, y sostuvo que una mayor industrialización del sector podría mejorar todavía más esos valores.

El funcionario buscó desmontar prejuicios sobre este tipo de construcción, vinculados a supuestos problemas de humedad, durabilidad o estética. Según planteó, la madera puede ofrecer buenas prestaciones, reducir los tiempos de obra y mejorar el comportamiento térmico de las viviendas, un factor que consideró especialmente relevante por las condiciones climáticas de Corrientes.

Inversiones y tecnología CLT

Barros Perkins remarcó que Corrientes cuenta con una importante superficie de bosques implantados y que en los últimos años el Gobierno provincial impulsa una política de apoyo a la forestoindustria. En ese marco, mencionó nuevas inversiones y proyectos ligados a la industrialización de la madera, entre ellos la incorporación de tecnología CLT (madera contralaminada), que habilita nuevos sistemas constructivos.

El desafío, según el funcionario, es que la provincia no se limite a vender materia prima sino que logre industrializar la madera dentro de su territorio y generar mayor valor agregado local.

Capacitación y financiamiento

El subsecretario también destacó las líneas de financiamiento que impulsa el Banco de Corrientes (BanCo) para facilitar el acceso a viviendas de madera.

Una actividad prevista en Paso de los Libres forma parte de una estrategia más amplia: la idea es avanzar durante el próximo año con capacitaciones para formar equipos especializados en distintos puntos de la provincia, de modo de contar con mano de obra calificada y empresas preparadas para atender tanto la demanda local como nuevas oportunidades de mercado.

Para Barros Perkins, el crecimiento de la forestoindustria puede convertir a Corrientes en un actor de mayor peso dentro del sector, en base a sus recursos forestales, las inversiones en marcha, la infraestructura portuaria y las posibilidades de exportación.