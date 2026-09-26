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Corrientes: fin de semana caluroso con máxima de 37°C

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó una suba de las temperaturas en Corrientes, con el domingo como el día más caluroso del fin de semana.

Por WebMaster 1 min de lectura102 visualizaciones
Corrientes: fin de semana caluroso con máxima de 37°C

Un fin de semana con temperaturas en aumento

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó temperaturas en ascenso en Corrientes durante el fin de semana, con una máxima que llegaría a 37°C el domingo.

Para este sábado se espera cielo parcialmente nublado y una máxima de 34°C.

El domingo 27, en cambio, arrancará con una mínima de 17°C y la temperatura trepará hasta los 35°C por la tarde. El cielo estará entre parcialmente y mayormente nublado, sin lluvias significativas previstas.

Cómo sigue la semana

El calor continuará el lunes 28, con una máxima proyectada de 36°C y una mínima de 19°C.

  • Por la mañana habrá mayor nubosidad, con probabilidad de lluvias de entre 10% y 40%.
  • Hacia la tarde las condiciones mejorarían, aunque las temperaturas se mantendrán elevadas.

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