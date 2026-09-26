Corrientes: fin de semana caluroso con máxima de 37°C
El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó una suba de las temperaturas en Corrientes, con el domingo como el día más caluroso del fin de semana.
Por WebMaster 1 min de lectura102 visualizaciones
Un fin de semana con temperaturas en aumento
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó temperaturas en ascenso en Corrientes durante el fin de semana, con una máxima que llegaría a 37°C el domingo.
Para este sábado se espera cielo parcialmente nublado y una máxima de 34°C.
El domingo 27, en cambio, arrancará con una mínima de 17°C y la temperatura trepará hasta los 35°C por la tarde. El cielo estará entre parcialmente y mayormente nublado, sin lluvias significativas previstas.
Cómo sigue la semana
El calor continuará el lunes 28, con una máxima proyectada de 36°C y una mínima de 19°C.
- Por la mañana habrá mayor nubosidad, con probabilidad de lluvias de entre 10% y 40%.
- Hacia la tarde las condiciones mejorarían, aunque las temperaturas se mantendrán elevadas.
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