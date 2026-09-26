Corrientes: fin de semana caluroso con máxima de 37°C

Un fin de semana con temperaturas en aumento

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó temperaturas en ascenso en Corrientes durante el fin de semana, con una máxima que llegaría a 37°C el domingo.

Para este sábado se espera cielo parcialmente nublado y una máxima de 34°C.

El domingo 27, en cambio, arrancará con una mínima de 17°C y la temperatura trepará hasta los 35°C por la tarde. El cielo estará entre parcialmente y mayormente nublado, sin lluvias significativas previstas.

Cómo sigue la semana

El calor continuará el lunes 28, con una máxima proyectada de 36°C y una mínima de 19°C.