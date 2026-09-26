Zeni triplica su capacidad en la industria maderera de Esquina

Una planta que crece en Esquina

La empresa Zeni, con más de seis décadas de trayectoria en Corrientes y más de 50 años dedicados a la industria maderera, avanza con un plan de inversiones para expandir su capacidad de procesamiento en su planta del departamento de Esquina.

El ministro de Producción de Corrientes, Walter Chávez, junto al secretario de Desarrollo Foresto Industrial, Luis Mestres, realizó una recorrida técnica por las instalaciones. Chávez señaló que el trabajo cercano con el sector privado es uno de los ejes que le encomendó el gobernador Juan Pablo Valdés, y remarcó la articulación permanente del Gobierno provincial con las empresas del sector.

Producción con destino exportador

La planta sostiene un ritmo de trabajo que requiere el ingreso de entre 18 y 20 camiones de rollos de madera por día. Esto se traduce en una producción mensual de entre 75 y 85 contenedores.

Toda la producción primaria tiene destino de exportación

Solo los subproductos, como el pellet, se destinan al mercado interno

Según explicó Damián Sánchez, gerente de planta de Zeni, el ciclo productivo puede llevar como mínimo 10 días desde el ingreso del rollo hasta la salida del contenedor, aunque la rotación de los stocks intermedios puede extender ese plazo hasta 30 días.

Nueva caldera y el desafío logístico

Para superar las limitaciones que genera el uso continuo del equipamiento actual, Zeni instala una caldera de última generación con el triple de capacidad energética que la anterior, junto con una línea de secado contraflow de alta eficiencia.

El principal desafío para sostener la escala industrial proyectada es la logística, debido a los costos del transporte terrestre hacia terminales alejadas. En ese contexto, la construcción del futuro Puerto de Lavalle aparece como una obra clave para reducir de manera significativa los costos de flete de las cargas locales.