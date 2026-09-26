Corrientes: Zeni invierte en su planta forestal de Esquina

La empresa forestoindustrial Zeni avanza con un plan de inversiones en su planta del departamento de Esquina, en el marco de la consolidación del perfil forestal de Corrientes. La compañía tiene más de seis décadas de trayectoria en la provincia y más de 50 años dedicados específicamente al desarrollo maderero.

El ministro de Producción de Corrientes, Walter Chávez, junto al secretario de Desarrollo Foresto Industrial, Luis Mestres, encabezaron una recorrida técnica por las instalaciones de la firma.

Acompañamiento oficial al sector privado

Chávez señaló que el trabajo articulado con el sector privado es una de las líneas de gestión definidas por el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés. El funcionario remarcó que las visitas a las plantas forman parte de un esquema de apoyo permanente que el Ministerio sostiene en distintos puntos de la provincia.

Producción exportadora y nuevos equipos

El establecimiento de Zeni funciona con un ritmo de trabajo que requiere el ingreso diario de entre 18 y 20 camiones cargados con rollos de madera. Ese volumen se traduce en una producción mensual de entre 75 y 85 contenedores.

Casi toda la producción primaria de la planta tiene destino de exportación.

Solo los subproductos, como el pellet, quedan para el mercado interno.

Para superar las limitaciones que genera el uso prolongado del equipamiento actual, Zeni instala una caldera de última generación con el triple de capacidad energética respecto a la anterior, junto a una línea de secado contraflow de alta eficiencia.

Damián Sánchez, gerente de planta de la empresa, explicó cómo funciona el proceso productivo: el ciclo completo, desde que ingresa el rollo hasta que sale el contenedor terminado, demanda un mínimo de 10 días de trabajo, aunque puede extenderse hasta 30 días según la rotación de los stocks intermedios.

El desafío logístico

Los costos del transporte terrestre hacia terminales portuarias alejadas representan el principal obstáculo para sostener la escala industrial que proyecta la empresa. En ese contexto, la construcción del futuro Puerto de Lavalle aparece como una obra clave para reducir los costos de flete de las cargas producidas en la región.