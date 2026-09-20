Virasoro ultima detalles del monumento al Centenario

El "Umbral del Centenario" está casi terminado y se inaugurará el 23 de septiembre, en el marco de los 100 años de la ciudad correntina.

Por WebMaster 20 de septiembre de 2026 · 08:27 1 min de lectura 58 visualizaciones

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Un monumento para los 100 años La ciudad de Virasoro se prepara para inaugurar el "Umbral del Centenario", un monumento construido para conmemorar los 100 años de su fundación. Según se informó, la obra se encuentra casi lista y en estos días se realizan los últimos trabajos de poda también antes de su presentación oficial. Fecha de inauguración La inauguración está prevista para el 23 de septiembre .

. El monumento formará parte de los festejos centrales por el aniversario de la localidad.

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