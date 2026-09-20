Virasoro ultima detalles del monumento al Centenario
El "Umbral del Centenario" está casi terminado y se inaugurará el 23 de septiembre, en el marco de los 100 años de la ciudad correntina.
Por WebMaster 1 min de lectura58 visualizaciones
Un monumento para los 100 años
La ciudad de Virasoro se prepara para inaugurar el "Umbral del Centenario", un monumento construido para conmemorar los 100 años de su fundación.
Según se informó, la obra se encuentra casi lista y en estos días se realizan los últimos trabajos de poda también antes de su presentación oficial.
Fecha de inauguración
- La inauguración está prevista para el 23 de septiembre.
- El monumento formará parte de los festejos centrales por el aniversario de la localidad.
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