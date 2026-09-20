VirasoroVirtual
Hoy:
Virasoro prepara dos jornadas centrales por su Centenario Deudores de Musimundo: dónde asesorarse tras la quiebra Comenzó la construcción de la primera cancha de hockey sintético en Virasoro Restauran los monumentos al Cebú y al Tarefero Chocaron dos autos en Corrientes y fallecieron tres personas Oficial $1.535 Blue $1.550 MEP $1.540 CCL $1.598 Farmacia de turno Itatí
Ciudad

Virasoro ultima detalles del monumento al Centenario

El "Umbral del Centenario" está casi terminado y se inaugurará el 23 de septiembre, en el marco de los 100 años de la ciudad correntina.

Por WebMaster 1 min de lectura58 visualizaciones
Virasoro ultima detalles del monumento al Centenario

Un monumento para los 100 años

La ciudad de Virasoro se prepara para inaugurar el "Umbral del Centenario", un monumento construido para conmemorar los 100 años de su fundación.

Según se informó, la obra se encuentra casi lista y en estos días se realizan los últimos trabajos de poda también antes de su presentación oficial.

Fecha de inauguración

  • La inauguración está prevista para el 23 de septiembre.
  • El monumento formará parte de los festejos centrales por el aniversario de la localidad.

Comentarios

Ingresá para comentar — leer es gratis, comentar también.

Todavía no hay comentarios. Sé el primero en opinar.

Notas relacionadas