Toyota prepara la versión eléctrica del Corolla

Toyota avanza en el desarrollo de la próxima generación del Corolla, que por primera vez incluirá una versión totalmente eléctrica dentro de su gama de motorizaciones. El modelo, que superó las 57 millones de unidades vendidas en el mundo desde su debut en 1966, atravesará su renovación número 12 con cambios profundos en diseño, plataforma y equipamiento.

La compañía mostró un adelanto del futuro Corolla mediante un prototipo presentado en el Salón de la Movilidad de Japón. Allí, el CEO Koji Sato planteó ante los asistentes cómo debería evolucionar el modelo y anticipó una renovación que incluye un diseño renovado, un interior con más tecnología y una plataforma actualizada.

Una plataforma para todas las motorizaciones

Se espera que la nueva generación mantenga como base la arquitectura TNGA-C del Corolla actual, aunque con modificaciones que le permitan alojar distintos sistemas de propulsión sobre una misma plataforma: motor a combustión, híbrido, híbrido enchufable y eléctrico de batería.

Según explicó Sato en el evento, la intención de la marca es ofrecer autos atractivos sin importar la fuente de energía que utilicen. En ese sentido, Akio Toyoda, actual presidente y ex CEO de Toyota, había señalado en julio, en una entrevista con un medio japonés, que la compañía necesita adaptarse a la competencia y la tecnología que llegan desde China para poder sostenerse en el mercado.

Durante la presentación del prototipo también se exhibieron distintas variantes de carrocería que tendría el Corolla Concept, entre ellas:

Sedán

Hatchback

Crossover

Versión deportiva GR

Motores, autonomía y precios estimados

De acuerdo con detalles conocidos por medios especializados, la versión híbrida utilizará un motor de cuatro cilindros de 1.5 litros combinado con un motor eléctrico, con una potencia conjunta cercana a los 134 caballos de fuerza. Este sistema sería entre un 10% y un 20% más eficiente que el actual, y no se descarta una variante con tracción integral.

El Corolla híbrido enchufable incorporará una batería de mayor capacidad que le permitirá recorrer más kilómetros en modo eléctrico, aunque Toyota todavía no precisó las cifras. Para la versión totalmente eléctrica se manejan configuraciones de uno o dos motores y una autonomía estimada de al menos 250 millas (unos 400 kilómetros).

Por el momento, Toyota no confirmó si el Corolla eléctrico llegará al mercado estadounidense. Se espera que la nueva generación del modelo se presente en 2027 como año-modelo 2028.

En cuanto a precios, todavía no hay valores oficiales, pero estimaciones de medios especializados ubican a la versión naftera desde unos 25.000 dólares, la híbrida desde 27.000 dólares, y las variantes eléctrica e híbrida enchufable en el orden de los 30.000 dólares.