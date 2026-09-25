DOS y Amiga siguen operando fábricas y hasta centrales nucleares

Un usuario preguntó en un foro técnico si alguien seguía manteniendo máquinas con DOS o sistemas operativos antiguos porque el funcionamiento de su negocio depende de ellas. La respuesta, con decenas de relatos de trabajadores del sector industrial y energético, mostró que el problema es mucho más extendido de lo esperado, incluso en sectores considerados de alta seguridad.

Una central nuclear con Amiga y Windows NT 4.0

Uno de los casos más llamativos es el de una central nuclear cuyo sistema para reportar la posición de las barras de control —el mecanismo que regula la reacción nuclear— fue escrito en los años 80 para AmigaOS. Quien lo relató aclaró que el sistema solo informaba el estado, nunca controlaba las barras directamente.

Cuando dejaron de fabricarse computadoras Amiga, la empresa operadora compró en los 90 un emulador de AmigaOS que corría sobre Windows NT 4.0. La firma británica que desarrolló ese emulador cerró poco después. Como versiones posteriores de Windows bloquearon el acceso directo al hardware que necesitaba el emulador, la actualización del sistema operativo quedó descartada para siempre.

Ante la disyuntiva de certificar un sistema nuevo ante el organismo regulador o seguir con lo que tenían, la planta optó por lo segundo. Según el relato, en 2007 todavía funcionaba una computadora Pentium 1 con el emulador de Amiga corriendo sobre Windows NT 4.0, encargada de mostrar el estado de las barras de control. Los repuestos para ese equipo se consiguen en eBay y se guardan en un estante contiguo.

Otro usuario contó una situación similar con mainframes Honeywell que llegaron al final de su vida útil: al no encontrar hardware compatible, la empresa pagó para que fabricaran una réplica moderna del mainframe original en silicio actual, un proceso avalado por la autoridad regulatoria correspondiente, lo que permitió seguir usando el software viejo sobre computadoras mucho más pequeñas.

De la industria aeroespacial a los depósitos con DOS

Los testimonios incluyeron bancos de prueba para aviónica militar que aún usan minicomputadoras Harris H-100 conectadas a terminales HP y equipos de prueba GPIB, empleados en el mantenimiento de aviones F/A-18 de generaciones anteriores.

También aparecieron casos más cotidianos:

Una fábrica que mantuvo en funcionamiento una computadora BBC Model B con un cableado complejo hasta principios de los 2000, y cuyo proveedor de IT consiguió un repuesto donado por un museo de Cambridgeshire.

Un cliente con software de gestión en DOS y una docena de puestos de trabajo, migrado a un servidor Linux que ofrece sesiones VNC con DOSEMU, funcionando sin problemas desde 2008.

Una empresa que alquilaba escáneres para inventarios de fin de año, cuyos equipos a veces fallaban la validación de firmware y caían en un prompt de DOS, evidenciando que se trataba de sistemas embebidos.

Un caso de líneas de manufactura donde apagar y volver a encender las máquinas se mide en días, por lo que actualizar el hardware resultaría extremadamente costoso, incluso solo en términos de producción perdida.

Los límites técnicos de emular hardware viejo

Varios participantes con experiencia en emulación señalaron que mantener hardware antiguo funcionando es un proceso frágil, en parte porque muchos repuestos también tienen décadas y no siempre se sabe si funcionan correctamente.

Un desarrollador que probó emular una placa 386EX con aceleración KVM explicó que interceptar cada acceso a los puertos de entrada/salida ISA resultó más lento que el hardware original, lo que limita cuántas operaciones por segundo puede procesar un emulador moderno cuando debe replicar buses antiguos como ISA.

Otro usuario aportó una guía práctica para quienes deben conectar hoy equipos industriales viejos —que solo hablan protocolos como NetBIOS, FTP o telnet— a redes corporativas modernas: separar esos dispositivos en VLANs propias y usar Samba como puente, configurado para hablar los protocolos obsoletos que Windows ya no soporta de forma nativa.

Uno de los relatos finales resumió el estado de ánimo general: en una planta donde una falla del sistema implica multas, alguien pegó un cartel en el gabinete que aloja el servidor advirtiendo "NO APAGAR BAJO PENA DE LEY".