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Corrientes ya tiene casi 2.000 km de fibra óptica

La red de conectividad provincial suma 82 nodos y más de 200 nodos metropolitanos operativos, mientras continúan las obras de expansión.

Por WebMaster 1 min de lectura41 visualizaciones
Corrientes ya tiene casi 2.000 km de fibra óptica

La red de fibra óptica en cifras

Una red de fibra óptica desplegada en la provincia de Corrientes alcanzó un nuevo hito en su despliegue de infraestructura de conectividad.

Según los datos difundidos por la empresa responsable del proyecto, la red cuenta con:

  • 1.947 kilómetros de fibra óptica ya iluminada (en funcionamiento)
  • 82 nodos provinciales operativos
  • 216,9 nodos metropolitanos listos para prestar servicio

Obras en curso

TelCo informó que la construcción de la red continúa en marcha, sin precisar hasta el momento una fecha de finalización ni el alcance total proyectado.

El proyecto se enmarca en iniciativas de infraestructura digital orientadas a ampliar la conectividad en distintos puntos de la provincia.

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