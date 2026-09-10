La UNNE capacitó a su personal en pagos digitales

Capacitación sobre herramientas de cobro

La Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) fue sede de una capacitación sobre soluciones de pago digital, brindada por la empresa TelCo en el marco del convenio que ambas instituciones mantienen.

El encuentro estuvo orientado a explicar el funcionamiento de dos herramientas: una pasarela de pagos llamada WEE y una aplicación móvil denominada WEEAPP, ambas desarrolladas por la compañía para la gestión de cobros.

En qué consisten las herramientas

Según la información brindada durante la capacitación:

WEE es una pasarela de pagos que permite gestionar cobros a través de distintos medios de pago.

WEEAPP posibilita realizar cobros desde un dispositivo móvil, pensada para agilizar la operatoria diaria.

La actividad se enmarca en un convenio de colaboración entre TelCo y la UNNE, orientado a la incorporación de soluciones tecnológicas para procesos administrativos de la institución educativa.