VirasoroVirtual
Hoy:
Atleta de Virasoro clasificó a la final nacional Recuperan en Virasoro una moto Honda robada de una vereda El Municipio ofrece castraciones gratis para perros y gatos Accidente entre Tarragós y Mocito Acuña deja heridos leves Tapebicuá recupera la luz y crece la expectativa laboral Oficial $1.530 Blue $1.545 MEP $1.540 CCL $1.598 Farmacia de turno Farmacorr
Tecno

La UNNE capacitó a su personal en pagos digitales

En el marco de un convenio con la empresa de telecomunicaciones TelCo, la universidad recibió una capacitación sobre dos herramientas para gestionar cobros: una pasarela de pagos y una aplicación móvil.

Por WebMaster 1 min de lectura278 visualizaciones
La UNNE capacitó a su personal en pagos digitales

Capacitación sobre herramientas de cobro

La Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) fue sede de una capacitación sobre soluciones de pago digital, brindada por la empresa TelCo en el marco del convenio que ambas instituciones mantienen.

El encuentro estuvo orientado a explicar el funcionamiento de dos herramientas: una pasarela de pagos llamada WEE y una aplicación móvil denominada WEEAPP, ambas desarrolladas por la compañía para la gestión de cobros.

En qué consisten las herramientas

Según la información brindada durante la capacitación:

  • WEE es una pasarela de pagos que permite gestionar cobros a través de distintos medios de pago.
  • WEEAPP posibilita realizar cobros desde un dispositivo móvil, pensada para agilizar la operatoria diaria.

La actividad se enmarca en un convenio de colaboración entre TelCo y la UNNE, orientado a la incorporación de soluciones tecnológicas para procesos administrativos de la institución educativa.

Comentarios

Ingresá para comentar — leer es gratis, comentar también.

Todavía no hay comentarios. Sé el primero en opinar.

Notas relacionadas