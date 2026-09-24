Contrabando en Corrientes: secuestran bebidas por $420 millones

Un operativo de vigilancia sobre el río Uruguay

Un procedimiento de la Prefectura Naval Argentina terminó con el secuestro de un cargamento de bebidas alcohólicas importadas valuado en aproximadamente $420 millones, en la localidad correntina de Monte Caseros.

El hallazgo se produjo tras tareas de patrullaje e investigación en una zona rural sobre la costa del río Uruguay, donde los efectivos detectaron movimientos sospechosos: varios bultos eran descargados desde la ribera y trasladados rápidamente hacia un galpón privado, para luego ser cargados en un vehículo de gran porte.

Ante lo que consideraron una situación de flagrancia, los prefectos dieron aviso a la Fiscalía Federal de Paso de los Libres, que ordenó el allanamiento y la requisa del predio.

Whisky, espumantes y licores sin documentación

Dentro del galpón no se hallaron elementos de interés para la causa, pero la inspección de un camión Ford estacionado en el lugar reveló la mercadería. En el vehículo había numerosas cajas de bebidas importadas, entre ellas:

Whisky Johnnie Walker en sus variedades Red Label, Double Black, Green Label y Blue Label

Botellas de Jack Daniel's Apple

Licores Sheridan's, Jägermeister y Amarula

Espumantes Chandon

Ninguno de estos productos contaba con la documentación aduanera correspondiente, según constató el procedimiento.

Dos detenidos y la causa en manos de la Justicia Federal

Por disposición del Juzgado Federal de Paso de los Libres se abrió una causa por presunta infracción a la Ley 22.415, el Código Aduanero. Dos hombres mayores de edad vinculados al traslado y acopio de la mercadería quedaron supeditados a la investigación, aunque recuperaron la libertad.

El camión y los teléfonos celulares de los detenidos permanecen secuestrados en la sede de Prefectura de Monte Caseros a la espera de las pericias correspondientes. La totalidad de las bebidas quedó a disposición de la Aduana de Paso de los Libres, mientras la Justicia busca establecer el origen de la mercadería y cómo habría ingresado al país.