Concordia reúne al sector forestal en su 40° jornada anual

Las Jornadas Forestales de Entre Ríos llegan a su edición número 40 este jueves 24 y viernes 25 de septiembre, con sede en el INTA Concordia y en la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Entre Ríos (AIANER). El encuentro convoca a profesionales, investigadores, empresas e instituciones del sector forestal y foresto-industrial, con participación habitual de referentes de Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil.

La cita, que a lo largo de cuatro décadas se transformó en un espacio de referencia técnica para la actividad forestal argentina, propone en esta edición aniversario dos jornadas de exposiciones, presentación de experiencias e intercambio, además de una salida de campo.

Sanidad, tecnología y nuevos usos de la madera

La actividad del jueves comienza con la apertura institucional y un bloque dedicado a la sanidad forestal, con dos presentaciones centrales:

"Del daño al manejo: evaluación del impacto de hormigas cortadoras de hojas y herramientas de control en forestaciones", a cargo de Abel Scherf.

"De Asia al mundo: Euwallacea fornicatus, un escarabajo de ambrosía que amenaza nuestros bosques", presentada por Esteban Ceriani.

Luego, Santiago Ferrando expondrá sobre aplicaciones de inteligencia artificial en casos concretos de manejo forestal. La agenda sigue con una charla sobre energía y desarrollo forestal a cargo de Andrés Rotzen, Jorge Narcizo y representantes de FRESA.

Otro de los ejes del programa es la incorporación de madera en sistemas constructivos industrializados. Isabel Loza Balbuena y Carlos Mazzey, de Arboreal, presentarán "Desarrollo Forestal sostenible basado en la naturaleza: Mass Timber para el bienestar de las personas y el planeta". La construcción con madera de ingeniería amplía los destinos industriales de la producción forestal y suma valor a la materia prima.

Logística, cosecha y políticas regionales

El programa también aborda cuestiones operativas de la cadena productiva. Agustina Anselmino expondrá casos de optimización logística en el transporte foresto-industrial, mientras que Patricio Mac Donagh presentará herramientas para la gestión de la cosecha orientadas a reducir brechas tecnológicas que afectan la competitividad del sector.

El cierre de las exposiciones del jueves está dedicado a las políticas de desarrollo forestal en Corrientes y Entre Ríos, con las intervenciones de Guillermo Bernaudo y Luis Mestres. Se trata de un tema central para una región donde la actividad forestal está fuertemente ligada a la producción primaria, el transporte, la industria de transformación y los mercados de exportación.

El viernes 25 se realizará la jornada de campo, que completa la propuesta técnica de esta edición aniversario. En cuatro décadas, el encuentro incorporó a su agenda temas como sanidad, industrialización de la madera y herramientas digitales, siguiendo la evolución de las demandas del sector forestal argentino.