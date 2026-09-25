Corrientes llevará su potencial forestal a inversores en París

Una misión con foco en madera

El Gobernador de Corrientes se prepara para participar de la Argentina Week París, un encuentro pensado para acercar a inversores europeos las oportunidades productivas del país. En esa instancia, la provincia buscará mostrar su potencial forestoindustrial como uno de los ejes centrales de su presentación.

La comitiva correntina no viajará sola: el mandatario estará acompañado por funcionarios del área de Industria y Producción y se integrará a una delegación más amplia encabezada por autoridades nacionales y de otras provincias.

Qué busca mostrar Corrientes

El objetivo de la participación provincial es posicionar a Corrientes como un destino atractivo para capitales extranjeros interesados en la cadena forestal, que incluye desde la producción de madera hasta su industrialización.

Entre los puntos que se prevé destacar ante los empresarios europeos figuran:

La disponibilidad de superficie forestada en el territorio provincial.

La infraestructura productiva vinculada a la industria maderera.

Las condiciones para atraer inversiones en el sector forestoindustrial.

La actividad forestal es uno de los pilares económicos que Corrientes intenta proyectar internacionalmente, en un contexto donde el gobierno provincial apuesta a diversificar sus fuentes de inversión externa.