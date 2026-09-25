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Vacunación antirrábica gratuita en el Barrio 325

Hasta las 19 horas se puede llevar a perros y gatos a inmunizar sin costo en la zona de Bulevar Tarragó Ros y La Calandria.

Por WebMaster 1 min de lectura32 visualizaciones
Vacunación antirrábica gratuita en el Barrio 325

Dónde y hasta cuándo

Una jornada de vacunación antirrábica gratuita se desarrolla en el Barrio 325, puntualmente en el sector de Bulevar Tarragó Ros y La Calandria.

La atención a las mascotas continúa hasta las 19 horas.

Recomendaciones

  • Se puede acercar a perros y gatos para aplicarles la vacuna sin costo.
  • La iniciativa forma parte de las acciones de prevención sanitaria dirigidas a la comunidad del barrio.

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