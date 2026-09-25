Vacunación antirrábica gratuita en el Barrio 325

Hasta las 19 horas se puede llevar a perros y gatos a inmunizar sin costo en la zona de Bulevar Tarragó Ros y La Calandria.

Por WebMaster 25 de septiembre de 2026 · 13:10 1 min de lectura 32 visualizaciones

0 Sé el primero

Dónde y hasta cuándo Una jornada de vacunación antirrábica gratuita se desarrolla en el Barrio 325, puntualmente en el sector de Bulevar Tarragó Ros y La Calandria. La atención a las mascotas continúa hasta las 19 horas. Recomendaciones Se puede acercar a perros y gatos para aplicarles la vacuna sin costo.

para aplicarles la vacuna sin costo. La iniciativa forma parte de las acciones de prevención sanitaria dirigidas a la comunidad del barrio.

Comentarios Ingresá para comentar — leer es gratis, comentar también. Todavía no hay comentarios. Sé el primero en opinar.

Notas relacionadas