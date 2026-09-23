El Paraná crece y alcanza su nivel más alto en un año

Las aguas del río Paraná subieron en Corrientes y varias ciudades costeras registran ahora los valores más altos del último año. Según datos de la Prefectura Naval Argentina, en Goya el nivel está a solo 1,11 metros del umbral de alerta, en Itatí a 1,65 metros y en la Capital provincial a 2,02 metros.

Los registros por ciudad

Itatí presenta la crecida más marcada: llegó a 5,15 metros, el valor más alto en doce meses, aunque todavía se mantiene por debajo del nivel de alerta fijado en 6,80 metros. La última vez que había tocado un valor cercano fue el 5 de julio de este año, con 4,04 metros. En 2025 había alcanzado 4,28 metros el 25 de diciembre y un registro similar en octubre de ese año, pero no se veía un nivel como el actual desde hace un año.

En Corrientes Capital, el río se ubica en 4,48 metros, contra un nivel de alerta de 6,50 metros. Ese valor supera el del 6 de julio pasado, cuando había llegado a 4,19 metros, y también el del 26 de diciembre de 2025, con 3,89 metros.

La suba se replica en otros tramos de la costa:

Paso de la Patria: 4,63 metros (alerta en 6,50 metros)

Empedrado: 4,12 metros (alerta en 6,50 metros)

Bella Vista: 4,41 metros (alerta en 6 metros)

Goya: 4,09 metros (alerta en 5,20 metros)

Esquina: 3,36 metros (alerta en 5 metros)

Distancia respecto al nivel de alerta

Goya es la localidad más próxima a su umbral de alerta, con apenas 1,11 metros de diferencia. En el resto de las ciudades el margen es mayor, aunque todos los registros muestran valores por encima de los últimos doce meses.

Los datos de la Prefectura Naval Argentina confirman que, si bien ninguna localidad alcanzó todavía su cota de alerta, la comparación con los registros recientes evidencia una crecida sostenida del Paraná en distintos puntos de la provincia.