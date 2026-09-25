Sin empleo de calidad, la pobreza no bajará, advierten

La pobreza en Argentina llegó al 32,3% en el primer semestre del año, según el Indec, con 15,5 millones de personas afectadas y un aumento de 4,1 puntos respecto al semestre anterior. La indigencia se ubicó en 7,5%.

Leo Tornarolli, economista e investigador del CEDLAS-UNLP, analizó los factores detrás de esa evolución en diálogo con un medio radial. Según explicó, la medición de pobreza en el país está directamente ligada al poder adquisitivo: cuando sube la inflación, ese poder de compra cae.

El rol del mercado laboral

Tornarolli señaló que el otro factor determinante es el funcionamiento del mercado de trabajo, que es la principal fuente de ingresos de los hogares. Según su lectura, el mercado laboral tuvo un desempeño débil en los últimos dos años: no aumentó el desempleo, pero sí se deterioró la calidad del empleo, con una suba del trabajo no registrado.

A esto se suma la evolución salarial. El especialista indicó que los salarios mejoraron respecto de 2024-2025, pero en el último año mostraron un desempeño deprimido, lo que impacta directamente en el ingreso de los hogares.

“Sin un mercado laboral vigoroso será imposible reducir la pobreza, porque la mayoría de los ingresos de las familias argentinas provienen del mercado laboral”, afirmó Tornarolli.

Corrientes y el Noreste, entre las regiones más golpeadas

El informe del Indec detalla diferencias marcadas según la región del país:

El Noreste registró la incidencia de pobreza más alta, con 41,5% , seguido por Cuyo (36,7%).

, seguido por Cuyo (36,7%). La región Pampeana tuvo 30,3%, el Noroeste 31,5% y la Patagonia 28,4%, el valor más bajo del país.

En Gran Buenos Aires la pobreza fue del 32,1%, con una brecha entre CABA (13,9%) y los partidos del conurbano (36,9%).

Entre los aglomerados urbanos, Concordia encabezó el ranking de pobreza con 56,2%, seguida por Gran Resistencia (48,6%) y Posadas (42,2%), todas ciudades de la región del Noreste, que incluye a Corrientes.

En cuanto a la indigencia, el Noreste también lideró con 10,5%, seguido por Gran Buenos Aires con 8,4%. Le siguieron la región Pampeana (7,2%), Cuyo (5%), el Noroeste (4,3%) y la Patagonia (4,2%).