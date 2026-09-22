Delfina Buffil ganó la Copa UPCN de judo

Oro en Formosa

Delfina Buffil, judoca del Club de Regatas Corrientes, se consagró campeona en la Copa UPCN disputada en la ciudad de Formosa. La deportista correntina se quedó con la medalla de oro en la categoría Sub13 hasta 53 kilos.

El torneo tuvo carácter internacional: además de las delegaciones argentinas, participaron representantes de Paraguay y Brasil, que compitieron en todas las categorías, desde infantiles hasta seniors.

Rumbo al Panamericano

Con este resultado, Buffil continúa su preparación para un compromiso mayor: integrará la Selección Argentina en el Campeonato Panamericano de judo, que se disputará en Cancún, México, del 27 al 29 de noviembre.