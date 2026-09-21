El Vaticano confirmó la agenda de León XIV en Argentina

El Vaticano dio a conocer el itinerario detallado de la visita de León XIV a la Argentina, que se realizará del 8 al 11 de noviembre de 2026. El Papa se alojará en la Nunciatura Apostólica, en el Palacio Fernández Anchorena, en el barrio de Recoleta.

La escala argentina forma parte de un viaje apostólico más amplio que incluye también Uruguay y Perú, entre el 6 y el 17 de noviembre. El sumo pontífice aceptó la invitación de los jefes de Estado y las autoridades eclesiásticas de los tres países.

El recorrido por los tres países

Uruguay : Montevideo, Paysandú y Florida, del 6 al 8 de noviembre.

: Montevideo, Paysandú y Florida, del 6 al 8 de noviembre. Argentina : Buenos Aires, Córdoba y Luján, del 8 al 11 de noviembre.

: Buenos Aires, Córdoba y Luján, del 8 al 11 de noviembre. Perú: Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa, del 11 al 17 de noviembre.

Día por día en la Argentina

El lunes 9 de noviembre, León XIV comenzará la jornada con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y luego oficiará una misa en el Monumento de los Españoles. Por la tarde tiene previsto un encuentro en la Universidad Católica Argentina, otro con líderes de comunidades cristianas y tradiciones religiosas en el Palacio San Martín, y una celebración de vísperas con los obispos argentinos en la Catedral Metropolitana.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y se reunirá con obispos, sacerdotes y religiosos en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Esa misma noche, ya de regreso en Buenos Aires, encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

El miércoles 11, último día en el país, el Papa visitará el Complejo Penitenciario Federal de Devoto antes de celebrar una misa en la plaza frente a la Basílica de Luján. La despedida oficial será en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, desde donde partirá rumbo a Lima para continuar la gira en Perú.