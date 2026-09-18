Chocaron dos autos en Corrientes y fallecieron tres personas

Tres personas fallecieron este jueves al mediodía en un choque frontal entre dos autos sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 1.225, en la zona de Villa Olivari, Corrientes.

Según informaron fuentes policiales de la Comisaría de Distrito local, el siniestro se produjo pasadas las 13 horas. Los tres ocupantes de los vehículos murieron en el lugar, antes de que pudiera asistirlos personal médico.

Cómo fue el choque

Los vehículos involucrados fueron un Chevrolet Meriva y un Chevrolet Cruze, que impactaron de frente. Las víctimas fueron identificadas como:

Rafael Domínguez, de 78 años, conductor del Meriva.

Diego Almada, de 46 años, conductor del Cruze.

Milagros Agustina Marioni, de 26 años, acompañante del Cruze.

Según las pericias ordenadas por la Fiscalía, el conductor del Meriva se habría cruzado de carril, aunque las causas exactas todavía están bajo investigación judicial.

En el lugar trabajaron personal de la Brigada de Incendios Forestales (BRIF) de Ituzaingó y bomberos voluntarios de Ituzaingó y Villa Olivari.

Un año con alta cifra de siniestros viales

Con este triple fallecimiento, la cifra de muertos por siniestros viales en Corrientes durante 2026 asciende a 96, de acuerdo con estadísticas oficiales.

La causa quedó a cargo de la Comisaría de Distrito de Villa Olivari, con intervención de la Unidad Fiscal en turno de Corrientes.