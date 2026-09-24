La familia de Loan: "No vamos a parar hasta encontrarte"

La familia de Loan Danilo Peña difundió una carta abierta dirigida al niño, desaparecido el 13 de junio de 2024 en una zona rural de 9 de Julio, Corrientes. La difusión coincidió con la festividad de la Virgen de la Merced y se dio en paralelo al desarrollo del juicio por el caso.

El contenido de la carta

En el escrito, sus padres y hermanos describieron el impacto emocional que atraviesan desde la desaparición y recordaron el momento en que perdieron su rastro en el campo. "Tu sillita está vacía, tu platito sigue guardado, tu ropita doblada como la dejaste. Todo te espera", expresaron.

La familia también relató la angustia que vive a diario:

la madre lo llama en sueños

el padre lo busca "en cada ruido del campo"

los hermanos preguntan por él constantemente

Además, hicieron referencia a la repercusión que tomó la búsqueda en distintas provincias del país, con muestras de solidaridad de personas que no conocen al niño mostrando apoyo, y a nivel público, la agrupación de una movilización espontánea a nivel nacional.

Un mensaje directo al niño

Hacia el final del texto, la familia incluyó un mensaje de contención dirigido a Loan: le aseguraron que "no tiene la culpa de nada" y que era "un nene feliz en el campo".

La carta cierra con una definición sobre la continuidad de la búsqueda: "No vamos a parar hasta que la tierra misma nos diga dónde estás", afirmaron, y la firmaron como "la familia que no te olvida, la que te busca, la que te espera".

El texto se conoció mientras continúa el juicio oral por la desaparición del menor, que había comenzado hace más de un año.