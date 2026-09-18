Messi ganó otro título y llegó a 100 goles en el Inter Miami

Inter Miami se consagró campeón de la Campeones Cup 2026 tras vencer 2-0 a Cruz Azul de México, en un partido donde Lionel Messi volvió a ser determinante.

El partido

Messi abrió el marcador a los 24 minutos del primer tiempo con un cabezazo, tras un centro de Luis Suárez. El equipo dirigido por Cristian "Kily" González manejó el trámite del encuentro, aunque en el segundo tiempo Cruz Azul generó chances para descontar.

La definición llegó con un gol del brasileño Casemiro, que amplió la ventaja para Inter Miami. En esa jugada, Messi fue el asistidor.

Los números de Messi

Con este resultado, Inter Miami sumó su cuarto título en la historia del club. Para Messi, el partido tuvo un condimento especial: llegó a los 100 goles con la camiseta del equipo estadounidense.

Además, el delantero rosarino estiró una marca que ya tenía en su poder: