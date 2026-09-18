VirasoroVirtual
Hoy:
Emprendedores de Virasoro, en el año del centenario Virasoro se luce en Misiones con su Reina del Carpincho De Virasoro a Caras: la maquilladora que compite por Miss Corrientes Virasoro prepara dos jornadas centrales por su Centenario Deudores de Musimundo: dónde asesorarse tras la quiebra Oficial $1.535 Blue $1.555 MEP $1.535 CCL $1.593 Farmacia de turno Central
Internacionales

Messi ganó otro título y llegó a 100 goles en el Inter Miami

El equipo de Florida venció 2-0 a Cruz Azul y se quedó con la Campeones Cup 2026. Messi convirtió el primer gol y quedó como el máximo goleador histórico en finales.

Por WebMaster 1 min de lectura12 visualizaciones
Messi ganó otro título y llegó a 100 goles en el Inter Miami

Inter Miami se consagró campeón de la Campeones Cup 2026 tras vencer 2-0 a Cruz Azul de México, en un partido donde Lionel Messi volvió a ser determinante.

El partido

Messi abrió el marcador a los 24 minutos del primer tiempo con un cabezazo, tras un centro de Luis Suárez. El equipo dirigido por Cristian "Kily" González manejó el trámite del encuentro, aunque en el segundo tiempo Cruz Azul generó chances para descontar.

La definición llegó con un gol del brasileño Casemiro, que amplió la ventaja para Inter Miami. En esa jugada, Messi fue el asistidor.

Los números de Messi

Con este resultado, Inter Miami sumó su cuarto título en la historia del club. Para Messi, el partido tuvo un condimento especial: llegó a los 100 goles con la camiseta del equipo estadounidense.

Además, el delantero rosarino estiró una marca que ya tenía en su poder:

  • Es el máximo goleador histórico en finales, con 36 tantos en ese tipo de partidos.
  • Su palmarés personal alcanzó las 47 consagraciones oficiales, la más numerosa del fútbol mundial.

Comentarios

Ingresá para comentar — leer es gratis, comentar también.

Todavía no hay comentarios. Sé el primero en opinar.

Notas relacionadas