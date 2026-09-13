Virasoro se luce en Misiones con su Reina del Carpincho
Milagros Kauffmann y Belén Rhommel representan a Virasoro en Fiestas provinciales de Misiones, mientras se confirmó la fecha de la Fiesta Provincial del Carpincho para febrero de 2027 en el Complejo Arenas.
Representantes de Virasoro en Misiones
Virasoro tiene presencia en dos eventos provinciales realizados en Misiones, a través de las representantes del Festival del Carpincho.
- Milagros Kauffmann, Reina del Festival del Carpincho, participá en la 30° Fiesta de las Azaleas, en representación de la localidad.
- Belén Rhommel, primera princesa del certamen, esta presente en la Fiesta Provincial del Docente, que se desarrolla en Campo Grande, Misiones.
Ambas jóvenes llevan la representación de Virasoro a estos festejos provinciales, que reúnen a delegaciones de distintas localidades de la región.
Fecha confirmada para la Fiesta del Carpincho 2027
Ya está definida la próxima edición de la Fiesta Provincial del Carpincho, que se realizará en febrero de 2027 en el Complejo Arenas de Virasoro.
El festival es uno de los eventos que year tras año elige a sus representantes, quienes luego participan de otras celebraciones provinciales en la región.
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