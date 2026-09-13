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La ciudad celebró el Día del Maestro con una gala

El municipio organizó un festejo para los docentes locales, con elección de reina y rey, música y baile, en el marco del Día del Maestro.

Por WebMaster 1 min de lectura324 visualizaciones
La ciudad celebró el Día del Maestro con una gala

Un festejo para reconocer a los docentes

La ciudad organizó una velada especial para celebrar el Día del Maestro, en homenaje a los docentes que trabajan en las instituciones educativas locales.

Durante el acto, el intendente Guillermo de la Cruz agradeció a los maestros presentes y remarcó el compromiso y la dedicación que sostienen en su tarea diaria.

Elección de reina y rey, música y baile

La celebración incluyó distintas actividades pensadas para el disfrute de los docentes:

  • Elección de la Reina y el Rey de los Docentes
  • Música en vivo
  • Baile
  • Espacios de esparcimiento entre colegas

El encuentro se desarrolló en un clima festivo y sirvió como cierre de las actividades organizadas por el municipio para conmemorar la fecha.

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