La ciudad celebró el Día del Maestro con una gala
El municipio organizó un festejo para los docentes locales, con elección de reina y rey, música y baile, en el marco del Día del Maestro.
Por WebMaster 1 min de lectura324 visualizaciones
Un festejo para reconocer a los docentes
La ciudad organizó una velada especial para celebrar el Día del Maestro, en homenaje a los docentes que trabajan en las instituciones educativas locales.
Durante el acto, el intendente Guillermo de la Cruz agradeció a los maestros presentes y remarcó el compromiso y la dedicación que sostienen en su tarea diaria.
Elección de reina y rey, música y baile
La celebración incluyó distintas actividades pensadas para el disfrute de los docentes:
- Elección de la Reina y el Rey de los Docentes
- Música en vivo
- Baile
- Espacios de esparcimiento entre colegas
El encuentro se desarrolló en un clima festivo y sirvió como cierre de las actividades organizadas por el municipio para conmemorar la fecha.
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