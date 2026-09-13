La ciudad celebró el Día del Maestro con una gala

Un festejo para reconocer a los docentes

La ciudad organizó una velada especial para celebrar el Día del Maestro, en homenaje a los docentes que trabajan en las instituciones educativas locales.

Durante el acto, el intendente Guillermo de la Cruz agradeció a los maestros presentes y remarcó el compromiso y la dedicación que sostienen en su tarea diaria.

Elección de reina y rey, música y baile

La celebración incluyó distintas actividades pensadas para el disfrute de los docentes:

Elección de la Reina y el Rey de los Docentes

Música en vivo

Baile

Espacios de esparcimiento entre colegas

El encuentro se desarrolló en un clima festivo y sirvió como cierre de las actividades organizadas por el municipio para conmemorar la fecha.