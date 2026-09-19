Corte de luz afectará a ocho localidades correntinas este sábado

Localidades afectadas

Ocho localidades del interior de Corrientes se quedarán sin energía eléctrica este sábado por trabajos programados de mantenimiento en la red de distribución.

La empresa prestataria del servicio eléctrico informó el cronograma de cortes, que incluye distintos horarios según la zona afectada.

Motivo del corte

Los trabajos responden a tareas de mantenimiento preventivo sobre el sistema de distribución de energía, según indicó la compañía a cargo del servicio.

Este tipo de intervenciones busca garantizar el funcionamiento normal de la red eléctrica y prevenir fallas en el suministro.

Recomendaciones

Se recomienda a los vecinos tomar previsiones ante la interrupción del servicio.

Consultar los horarios específicos de corte para cada localidad.

Estar atentos a posibles demoras en el restablecimiento del suministro.

La empresa distribuidora pidió disculpas por las molestias que pueda ocasionar la interrupción del servicio y aseguró que se trabaja para restablecer la energía en los plazos previstos.