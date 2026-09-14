Deudores de Musimundo: dónde asesorarse tras la quiebra

Asesoramiento oficial para los clientes afectados

La Defensoría del Consumidor de Corrientes habilitó atención para los deudores de créditos de Musimundo, luego del cierre de las cuatro sucursales de la Capital y otras nueve del interior provincial, dispuesto por CARSA S.A el 29 de agosto.

El director del organismo, Orlando Seniquiel, explicó que la empresa está en proceso de quiebra y actualmente es administrada por un estudio contable de Chaco, conforme al procedimiento previsto por la Ley de Concurso de Quiebras.

Según indicó, la Defensoría cuenta con el domicilio, teléfono y correo electrónico de los responsables de esa administración. "Cualquier persona que haya accedido a la financiación de CARSA S.A para la compra de electrodomésticos puede consultar en las oficinas de la Defensoría acerca de todos los datos", señaló el funcionario.

Qué deben hacer los deudores

Seniquiel recomendó que los interesados reclamen al estudio contable que se habiliten los medios de pago para poder continuar abonando sus financiaciones. Anticipó que probablemente se les asigne un receptor de pago o una cuenta bancaria.

Para recibir esa información no es necesario presentar documentación adicional. La atención se realiza en:

Calle Carlos Pellegrini 1024, Corrientes Capital

De 8 a 12:30, los días hábiles administrativos

El funcionario remarcó que los intereses de las deudas siguen corriendo pese a la quiebra de la firma. También advirtió que CARSA S.A vendió los pagarés que respaldaban los préstamos, por lo que esos documentos podrían estar en poder de otras empresas o personas, que en caso de mora podrían iniciar su ejecución.

Agregó que los síndicos del concurso también están habilitados para reclamar el cobro de las deudas a través de un estudio de abogados, motivo por el cual insistió en la importancia de acercarse al organismo para mantenerse al día con los pagos.

La situación en las sucursales

De acuerdo a información que trascendió desde la propia empresa, se iniciaron contactos con algunos clientes para informarles la modalidad de pago de las cuotas pendientes. Quienes mantienen préstamos vigentes o compraron electrodomésticos financiados deberán seguir abonando a través de Rapipago y Pago Fácil.

El cierre de locales no se limitó a Corrientes: la cadena también bajó sus persianas en Misiones, Formosa y Chaco. En algunos comercios se instalaron carteles con códigos QR para que los clientes accedan a la información sobre las formas de pago disponibles, aunque en la sucursal de Junín se registró personal que continuó recibiendo pagos de manera presencial hasta la semana pasada.

Entre las localidades del interior correntino donde CARSA S.A cerró sus locales se encuentran Mercedes, Goya, Esquina, Bella Vista, Ituzaingó, Monte Caseros, Paso de los Libres y Virasoro.