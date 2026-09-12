De Virasoro a Caras: la maquilladora que compite por Miss Corrientes

Araceli Antonella Rojas tiene 31 años, es de Gobernador Virasoro, Corrientes, y combina dos actividades poco habituales: es empleada del Banco Nación y maquilladora profesional. En redes sociales se la conoce como @anto.ara, donde comparte contenido de belleza.

De las uñas al maquillaje profesional

Rojas se crió con su abuela, a quien señala como su primera influencia en el mundo de la moda y el maquillaje. Su carrera empezó en 2013 con un curso de uñas y pestañas, mientras cursaba la carrera de Contador Público lejos de su ciudad.

En paralelo trabajó como secretaria de una diseñadora de alta costura, que le prestaba un espacio para maquillar. En 2019 ingresó al banco donde trabaja actualmente y usó sus primeros sueldos para viajar a Buenos Aires, donde se formó en uno de los estudios de maquillaje más reconocidos de la ciudad.

De regreso en Virasoro abrió su propio estudio de maquillaje, un formato que, según relata, costó instalar en una ciudad acostumbrada a las peluquerías tradicionales. Con la pandemia empezó a dar cursos online y, tras la cuarentena, sumó clases presenciales que llegaron a más de 1.000 alumnas.

La convocatoria de Caras y el certamen de belleza

Rojas fue columnista de belleza en la revista Caras durante un año, tras haber sido nominada como Mejor Maquilladora Profesional de Corrientes en los premios Iberá. Durante ese período trabajó con marcas como L'Oréal Paris y participó de la gala anual de la revista.

Fue Miss Virasoro en 2011 y participó de varios certámenes de belleza. En 2026 vuelve a la pasarela como candidata en el Miss Universo Corrientes.

Entre sus referentes menciona a la creadora de contenido colombiana PauTips, a quien sigue desde 2012. Fuera del trabajo, entrena en el gimnasio de forma diaria, mantiene una rutina de skincare y juega al básquet una vez por semana con un grupo de aficionados.

Su principal objetivo a futuro es lanzar su propia marca de maquillaje y poder dedicarse de lleno a esa actividad. Rojas atribuye su perseverancia a su historia familiar: creció con una madre soltera que trabajaba largas jornadas y un hermano con una enfermedad congénita, mientras su abuela se ocupaba de su crianza.