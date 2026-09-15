Virasoro prepara dos jornadas centrales por su Centenario

La Municipalidad de Gobernador Virasoro confirmó el cronograma de festejos por el Centenario de la Imposición del Nombre "Gobernador Ingeniero Valentín Virasoro", que se celebrará los días 22 y 23 de septiembre con actividades culturales, institucionales y musicales. La viceintendenta Julieta Canoniero detalló la agenda y los avances en obras públicas y turismo que acompañan la conmemoración.

Cronograma de actividades

El martes 22 de septiembre las actividades arrancan con la tradicional caminata con antorchas organizada por el Colegio de Comercio, en el marco del Día del Estudiante. La marcha culmina en la plaza principal con la inauguración del monumento a Don Valentín Virasoro y la habilitación de nuevos juegos infantiles. Por la noche, en el gimnasio municipal, se realizará una serenata con artistas locales y bandas invitadas, entre ellas Los Continuados, que cerrará a la medianoche con el tradicional canto de cumpleaños.

El miércoles 23 de septiembre, día central de la celebración, el acto oficial comienza a las 15:00 con un desfile cívico-militar en la plaza. Al finalizar, se inaugurará la "Obra del Centenario", ubicada en la cabecera de la calle Lavalle. La jornada cierra con una feria de emprendedores y presentaciones musicales de Los Misioneros, Los Príncipes y el grupo Palmae.

Obras públicas y desarrollo turístico

En paralelo a los festejos, la gestión municipal avanza con un plan de pavimentación que, en su primera etapa y con apoyo del Gobierno de Corrientes, abarca entre 12 y 15 cuadras, priorizando la calle Amado Bonpland y el acceso al hospital. También se habilitaron baños públicos en el paseo de la ex terminal y avanzan obras similares en la Plaza Libertad.

En el plano turístico, Canoniero explicó que Virasoro fue incluida entre los primeros 20 municipios del programa "Destino Corrientes", que prevé modernizar el soporte turístico mediante inteligencia artificial y promover atractivos provinciales como los Esteros del Iberá. La ciudad también integra la comisión de los 30 Pueblos Jesuíticos y trabaja en la puesta en valor del sitio histórico de San Alonso.

La funcionaria señaló que el objetivo es que la ciudad deje de ser un lugar de paso y se consolide como destino de estancia, aprovechando su flora, fauna autóctona y el avistamiento de aves. Reconoció, sin embargo, que la oferta hotelera todavía es insuficiente para acompañar ese movimiento turístico.

Respecto al regreso del carnaval, Canoniero indicó que las comparsas locales atraviesan una situación financiera compleja y que la municipalidad actúa como mediadora, aunque aclaró que la decisión no depende únicamente de la gestión.

Sobre el significado del Centenario, la viceintendenta afirmó: "Es un orgullo y también una responsabilidad porque estamos siendo parte de la historia", y expresó su expectativa de que la fecha quede en la memoria de los vecinos como un hito relevante para la comunidad.