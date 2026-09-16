VirasoroVirtual
Hoy:
Emprendedores de Virasoro, en el año del centenario Accidente entre Tarragós y Mocito Acuña deja heridos leves Virasoro se luce en Misiones con su Reina del Carpincho Tapebicuá vuelve a tener luz y arranca prueba de tres meses Choque entre auto y moto deja una mujer herida Oficial $1.535 Blue $1.560 MEP $1.542 CCL $1.600 Farmacia de turno Caterino
Internacionales

Compró un cuadro por 4 dólares y halló un tesoro

Un comprador buscaba solo un marco viejo en un mercado de pulgas, pero detrás del cuadro apareció un documento que terminó vendiéndose por millones.

Por WebMaster 1 min de lectura36 visualizaciones
Compró un cuadro por 4 dólares y halló un tesoro

Un hallazgo casual en un mercado de pulgas

En 1989, un hombre recorría un mercado de pulgas en Adamstown, Pensilvania, cuando encontró un viejo cuadro con un paisaje deteriorado. No le interesó la pintura, sino el marco, ancho y trabajado, por lo que pagó apenas cuatro dólares y se lo llevó a su casa.

Al empezar a desmontar el marco, notó un pequeño desgarro en el respaldo del cuadro. Detrás encontró un antiguo documento doblado, del tamaño aproximado de un sobre. Descartó la pintura y el marco, pero conservó el papel sin saber todavía qué era.

Una de las primeras copias de la Declaración de Independencia

Con el tiempo se determinó que se trataba de una de las primeras copias impresas de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, producida por el impresor John Dunlap en Filadelfia en julio de 1776. De esas impresiones originales sobreviven apenas unas pocas decenas en la actualidad.

El documento fue autenticado y llevado a una subasta de Sotheby's en 1991. Antes de la venta, se estimaba que podía alcanzar entre 800.000 y 1,2 millones de dólares, pero finalmente se vendió por 2,42 millones de dólares.

  • 1989: compra del cuadro por 4 dólares en un mercado de pulgas
  • 1991: primera subasta del documento por 2,42 millones de dólares
  • 2000: reventa por 8,14 millones de dólares

Años más tarde, en 2000, el documento volvió a cambiar de manos y se vendió por 8,14 millones de dólares.

Comentarios

Ingresá para comentar — leer es gratis, comentar también.

Todavía no hay comentarios. Sé el primero en opinar.

Notas relacionadas