Compró un cuadro por 4 dólares y halló un tesoro

Un hallazgo casual en un mercado de pulgas

En 1989, un hombre recorría un mercado de pulgas en Adamstown, Pensilvania, cuando encontró un viejo cuadro con un paisaje deteriorado. No le interesó la pintura, sino el marco, ancho y trabajado, por lo que pagó apenas cuatro dólares y se lo llevó a su casa.

Al empezar a desmontar el marco, notó un pequeño desgarro en el respaldo del cuadro. Detrás encontró un antiguo documento doblado, del tamaño aproximado de un sobre. Descartó la pintura y el marco, pero conservó el papel sin saber todavía qué era.

Una de las primeras copias de la Declaración de Independencia

Con el tiempo se determinó que se trataba de una de las primeras copias impresas de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, producida por el impresor John Dunlap en Filadelfia en julio de 1776. De esas impresiones originales sobreviven apenas unas pocas decenas en la actualidad.

El documento fue autenticado y llevado a una subasta de Sotheby's en 1991. Antes de la venta, se estimaba que podía alcanzar entre 800.000 y 1,2 millones de dólares, pero finalmente se vendió por 2,42 millones de dólares.

1989: compra del cuadro por 4 dólares en un mercado de pulgas

1991: primera subasta del documento por 2,42 millones de dólares

2000: reventa por 8,14 millones de dólares

Años más tarde, en 2000, el documento volvió a cambiar de manos y se vendió por 8,14 millones de dólares.