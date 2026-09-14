Virasoro se suma al programa Destino Corrientes
El municipio firmó el convenio que lo incorpora a la iniciativa provincial, que ofrece créditos para hotelería y alojamientos turísticos.
Por WebMaster 1 min de lectura158 visualizaciones
Firma del convenio
La viceintendenta Julieta Canoniero participó de la firma del acuerdo que incorpora a Virasoro al programa Destino Corrientes, junto a otros municipios de la provincia.
En qué consiste la iniciativa
El programa contempla líneas de crédito destinadas a hoteles, posadas y cabañas de la ciudad, con el objetivo de que los prestadores turísticos puedan:
- Renovar equipamiento
- Ampliar sus espacios de alojamiento
Desde el municipio señalaron que buscan fortalecer el turismo local a través de la articulación con el Gobierno de Corrientes, con la expectativa de generar nuevas oportunidades económicas para la ciudad.
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