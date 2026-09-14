Virasoro se suma al programa Destino Corrientes

Firma del convenio

La viceintendenta Julieta Canoniero participó de la firma del acuerdo que incorpora a Virasoro al programa Destino Corrientes, junto a otros municipios de la provincia.

En qué consiste la iniciativa

El programa contempla líneas de crédito destinadas a hoteles, posadas y cabañas de la ciudad, con el objetivo de que los prestadores turísticos puedan:

Renovar equipamiento

Ampliar sus espacios de alojamiento

Desde el municipio señalaron que buscan fortalecer el turismo local a través de la articulación con el Gobierno de Corrientes, con la expectativa de generar nuevas oportunidades económicas para la ciudad.