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Virasoro se suma al programa Destino Corrientes

El municipio firmó el convenio que lo incorpora a la iniciativa provincial, que ofrece créditos para hotelería y alojamientos turísticos.

Por WebMaster 1 min de lectura158 visualizaciones
Virasoro se suma al programa Destino Corrientes

Firma del convenio

La viceintendenta Julieta Canoniero participó de la firma del acuerdo que incorpora a Virasoro al programa Destino Corrientes, junto a otros municipios de la provincia.

En qué consiste la iniciativa

El programa contempla líneas de crédito destinadas a hoteles, posadas y cabañas de la ciudad, con el objetivo de que los prestadores turísticos puedan:

  • Renovar equipamiento
  • Ampliar sus espacios de alojamiento

Desde el municipio señalaron que buscan fortalecer el turismo local a través de la articulación con el Gobierno de Corrientes, con la expectativa de generar nuevas oportunidades económicas para la ciudad.

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