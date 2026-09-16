Emmy 2026: "Widow's Bay" y "The Pitt", grandes ganadoras

La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión entregó este lunes la 78ª edición de los Premios Emmy en el Peacock Theater de Los Ángeles. "Widow's Bay" se consagró mejor serie de comedia en su primera temporada, mientras que "The Pitt" repitió como mejor serie dramática, título que ya había obtenido en su edición anterior.

Ganadores destacados de la noche

Matthew Rhys tuvo una actuación histórica: se convirtió en el primer actor en ganar dos premios a mejor actor en la misma ceremonia, por su papel en "Widow's Bay" (comedia) y en "The Beast in me" (serie limitada, antología o película).

Otros premios entregados incluyeron:

Mejor serie limitada o antología: "DTF St. Louis" (HBO Max)

Mejor actriz principal en limitada/antología: Sally Field, por "Remarkably Bright Creatures"

Mejor actriz en serie dramática: Rhea Seehorn, por "Pluribus"

Mejor actor en serie dramática: Noah Wyle, por "The Pitt"

Mejor actor de reparto en drama: Tom Pelphrey, por "Task"

Mejor actriz de reparto en drama: Allison Janney, por "The Diplomat", con la que suma ocho premios Emmy en su carrera

Mejor actor de reparto en comedia: Stephen Root, por "Widow's Bay"

Mejor guion en serie dramática: Vince Gilligan, por "Pluribus"

Mejor guion en serie de comedia: Katie Dippold, por "Widow's Bay"

Mejor dirección en comedia: Hiro Murai, por "Widow's Bay"

Mejor dirección en drama: Saul Metzstein, por "Slow Horses – Scars"

Homenajes y el premio humanitario

La ceremonia incluyó varios tributos emotivos. El elenco de "Los ángeles de Charlie" recordó los 50 años de la saga y a Farrah Fawcett, fallecida en 2009. Macaulay Culkin, Annie Murphy y Dan Levy homenajearon a Catherine O'Hara, fallecida este año, con quien compartieron elenco en distintas producciones.

Sally Field rindió homenaje a su amiga Dolly Parton, también fallecida en 2026, y la cantante Reba McEntire interpretó en vivo el tema "Appalachian Memories" como cierre del tributo. El In memoriam de la noche incluyó además unas palabras de Jamie Lee Curtis dedicadas a Rob Reiner, asesinado en diciembre de 2025 junto a su esposa Michele.

Michael J. Fox recibió el premio humanitario de los Emmy, distinción que se entrega por sexta vez en la historia de la ceremonia. El reconocimiento destacó su labor al frente de la fundación que lleva su nombre, dedicada a financiar investigaciones para encontrar una cura contra el Parkinson, enfermedad que el actor padece. Fox subió al escenario en silla de ruedas y fue ovacionado de pie por los presentes.