Estudiantes visitaron el Museo Virasoro por un trabajo escolar

La visita

Un grupo de cuatro estudiantes recorrió el Museo Virasoro en el marco de un trabajo que están elaborando sobre la institución.

Las jóvenes que participaron de la actividad son:

Juana

Romina

Micaela

Nadia

El trabajo en curso

Según se informó, las estudiantes están realizando una investigación sobre el museo, para lo cual la recorrida por el lugar formó parte del proceso de relevamiento de información.