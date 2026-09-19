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Estudiantes visitaron el Museo Virasoro por un trabajo escolar

Juana, Romina, Micaela y Nadia recorrieron las instalaciones del museo como parte de una investigación que están desarrollando sobre la institución.

Por WebMaster 1 min de lectura42 visualizaciones
Estudiantes visitaron el Museo Virasoro por un trabajo escolar

La visita

Un grupo de cuatro estudiantes recorrió el Museo Virasoro en el marco de un trabajo que están elaborando sobre la institución.

Las jóvenes que participaron de la actividad son:

  • Juana
  • Romina
  • Micaela
  • Nadia

El trabajo en curso

Según se informó, las estudiantes están realizando una investigación sobre el museo, para lo cual la recorrida por el lugar formó parte del proceso de relevamiento de información.

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