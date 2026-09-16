Patinadora ajustó una rueda suelta sin dejar de competir

Un problema mecánico en plena velocidad

Durante una carrera de patinaje de velocidad, la neerlandesa Manon Hekman sintió que una de las ruedas de su patín derecho comenzaba a soltarse. Es una situación que, habitualmente, obliga a los competidores a frenar y salir de la pista.

Hekman optó por otra solución: siguió patinando sin detenerse mientras resolvía el desperfecto.

La maniobra que se volvió viral

Sin bajar el ritmo, la patinadora levantó la pierna derecha y sostuvo su equilibrio apoyada únicamente en la izquierda. Con las manos tomó el patín suelto y ajustó la rueda mientras el resto del grupo continuaba la carrera.

Una vez resuelto el problema, volvió a apoyar el pie y retomó la carrera como si nada hubiera pasado.

Manon Hekman nació en los Países Bajos en 1992.

Tiene una trayectoria consolidada en el patinaje de velocidad y representó a su país en competencias internacionales.

El video de la maniobra empezó a circular ampliamente en 2026, aunque no se pudo confirmar de qué carrera se trataba ni cuál fue el resultado final.

Lo que generó mayor repercusión no fue el desperfecto en sí, sino el equilibrio con el que logró resolverlo sin perder velocidad ni detener su participación.