Virasoro prohíbe volcar líquidos residuales a la calle
El municipio recordó que una ordenanza vigente desde 1984 sanciona a quienes arrojen líquidos de pozos negros o lavaderos a la vía pública, y también restringe el lavado de autos y veredas.
La Secretaría de Desarrollo Local Sostenible de la Municipalidad de Gobernador Virasoro recordó a los vecinos que sigue vigente la Ordenanza 93/84, el Código de Saneamiento Ambiental, que regula el vertido de líquidos en la vía pública.
Qué está prohibido
Según la normativa municipal, está prohibido arrojar o canalizar hacia la calle líquidos residuales de cualquier tipo, sin importar su origen. La restricción incluye específicamente los desechos provenientes de:
- Pozos negros
- Lavaderos
- Lavado de vehículos
- Otras actividades que generen efluentes
Restricciones sobre lavado de autos y veredas
La ordenanza también establece que el lavado de vehículos en la acera o en la vía pública no está permitido. En el caso del lavado de veredas, la actividad sí puede realizarse, pero debe respetar un horario establecido por el municipio.
Sanciones previstas
El área municipal advirtió que el incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en sanciones para los infractores, en el marco de lo previsto por el Código de Saneamiento Ambiental.
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