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Avanza el asfaltado en calle Manuel Ledesma, en Virasoro

Los trabajos, ejecutados en conjunto por el municipio y el Gobierno de Corrientes, cubren el tramo entre avenida Lavalle y Tránsito Cocomarola.

Por WebMaster 1 min de lectura366 visualizaciones
Avanza el asfaltado en calle Manuel Ledesma, en Virasoro

Nuevo tramo en obra

El municipio de Virasoro avanza con la construcción de asfalto en caliente sobre calle Manuel Ledesma, en un tramo que va desde avenida Lavalle hasta calle Tránsito Cocomarola.

Se trata de una obra más dentro del plan de pavimentación que la ciudad viene ejecutando en distintos sectores urbanos.

Trabajo conjunto entre municipio y provincia

La obra se enmarca en un convenio de cooperación entre el municipio de Virasoro y el Gobierno de la Provincia de Corrientes, orientado a mejorar la transitabilidad y la infraestructura vial local.

Por el momento no se informaron plazos de finalización ni la cantidad total de cuadras que abarcará esta etapa de trabajos.

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