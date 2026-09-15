Avanza la pavimentación en el barrio Gimnasio

Obra en marcha

Los trabajos de pavimentación sobre la calle General Paz, en el barrio Gimnasio, continúan en desarrollo. La intervención forma parte del plan de obras públicas que el municipio lleva adelante en distintos puntos de Virasoro.

Desde la comuna remarcaron que este tipo de obras busca mejorar la circulación vehicular y peatonal en los barrios donde se ejecutan.

Llamado a la comunidad

Junto con el avance de los trabajos, desde el municipio se realizó un llamado a los vecinos a cuidar el espacio público una vez finalizadas las tareas.

Se pidió preservar el estado de las calles pavimentadas.

Se solicitó colaborar con el mantenimiento general de los espacios urbanos.

El mensaje se enmarca en la idea de que el cuidado de la ciudad es una responsabilidad compartida entre el municipio y los vecinos para sostener el crecimiento de Virasoro.