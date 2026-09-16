El consumo de carne vacuna cae a su nivel más bajo en años

El consumo per cápita retrocede 9,5%

El consumo de carne vacuna en Argentina volvió a caer. Según datos de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), el consumo per cápita —medido como promedio móvil de los últimos doce meses— se ubicó en 46 kilos anuales en agosto, un 9,5% menos que en el mismo mes de 2025. La baja equivale a 4,9 kilos menos por habitante.

La entidad ya había registrado una tendencia descendente durante 2026: en abril el consumo per cápita era de 46,2 kilos anuales, con una caída interanual del 6,8%. El retroceso de agosto profundiza esa tendencia.

Precios muy por encima de la inflación general

El informe de CICCRA atribuye parte de la caída al aumento de precios. El rubro carnes y derivados acumuló en el último año un alza del 42,3%, por encima del 33,7% del índice general de precios. La carne vacuna subió 51,2% interanual en agosto, mientras que el pollo aumentó 24,2% en el mismo período, lo que amplió la brecha entre ambas proteínas.

En las carnicerías, los aumentos interanuales entre agosto de 2025 y agosto de 2026 fueron:

Carne picada común: 52,7%

Asado: 52,1%

Cuadril: 51,9%

Nalga: 50%

Paleta: 49%

Hamburguesas congeladas: 56,6%

Menos hacienda para faena y más exportaciones

CICCRA vincula la suba de precios con una menor oferta de hacienda destinada al mercado interno. Según la entidad, el abastecimiento doméstico cayó 11,3% en los primeros ocho meses del año.

En paralelo, las exportaciones de carne vacuna crecieron 6,5% interanual en el mismo período. El organismo señala que ese incremento estuvo impulsado principalmente por las ventas a Estados Unidos, favorecidas por una cuota otorgada a fines de 2025.

El resultado es un mercado con dos movimientos opuestos: menos consumo interno y mayor volumen exportado. CICCRA no establece una relación directa de causa-efecto entre ambos fenómenos, pero los datos muestran un cambio en el destino de la producción ganadera respecto a lo que fue habitual en el país durante décadas.