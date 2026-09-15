Proyectan que el Paraná podría superar la crecida de 1983

Un escenario de "Súper Niño" para 2026 podría llevar al río Paraná a superar los niveles registrados durante la histórica crecida de 1983, según una proyección elaborada por el ingeniero hidráulico y civil Claudio Velazco.

El trabajo compara 24 ciudades costeras del Litoral con los registros de aquella inundación y plantea, en algunos puntos, alturas de entre 20 centímetros y 1,20 metros por encima de los valores de referencia. También estima que la onda de crecida tardaría unos 18 días en recorrer el tramo entre Puerto Iguazú y San Fernando.

La proyección no constituye un pronóstico oficial ni anticipa que esas alturas vayan a registrarse efectivamente. Se trata de un escenario estimativo, condicionado por variables como la distribución de las lluvias sobre la cuenca, el aporte de los ríos tributarios y el manejo de las represas de Itaipú y Yacyretá.

Los valores proyectados ciudad por ciudad

Entre los datos más marcados aparece Puerto Iguazú, donde el escenario alcanza los 17,60 metros frente a los 16,40 metros de 1983, una diferencia de 1,20 metros. En Posadas la proyección es de 11,47 metros contra 10,27 metros históricos, y en la ciudad de Corrientes se estiman 10,20 metros frente a los 9 metros de referencia.

El resto de los valores incluidos en el estudio:

Barranqueras: 10,00 m (1983: 8,80 m)

Paraná: 8,50 m (1983: 7,90 m)

Santa Fe: 8,20 m (1983: 7,60 m)

Rosario: 7,60 m (1983: 7,20 m)

Tigre: 6,10 m (1983: 5,70 m)

Las alturas están calculadas según el cero del Instituto Nacional del Agua (INA) y no del Servicio de Hidrografía Naval (SHN), una diferencia a tener en cuenta al comparar los registros con otras fuentes.

Por qué el fenómeno El Niño mantiene en alerta al Litoral

El escenario se apoya en las advertencias de especialistas sobre los posibles efectos de El Niño en la Argentina. La región del Litoral y buena parte de la cuenca del Plata figuran entre las áreas donde el fenómeno puede favorecer precipitaciones superiores a las habituales.

Las provincias bajo mayor seguimiento son Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Entre Ríos y Santa Fe, además del comportamiento de los ríos Paraná, Paraguay, Uruguay e Iguazú.

El antecedente de 1982/83 cobra relevancia porque aquel episodio de El Niño coincidió con una de las grandes crecidas del Paraná. Algo similar ocurrió en 1997/98, otro evento intenso asociado a inundaciones importantes en la región.

Sin embargo, un episodio muy fuerte de El Niño no implica de forma automática una inundación histórica. El fenómeno modifica las probabilidades de ciertos patrones de lluvia, pero no permite establecer por sí solo cuánto lloverá sobre la cuenca ni qué altura alcanzará el río en cada ciudad.

Por eso, la proyección debe leerse como un escenario posible para analizar riesgos y mejorar la preparación, y no como una predicción puntual para los próximos meses. La evolución real de las precipitaciones y de los tributarios de la cuenca determinará el impacto final de El Niño 2026.