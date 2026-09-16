El Nordeste vuelve a liderar la suba de alimentos del país
Según el IPC de agosto del INDEC, la región integrada por Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones encabeza los tres indicadores clave: variación mensual, acumulada e interanual en alimentos y bebidas.
El Nordeste argentino (NEA) volvió a ubicarse en agosto como la región con mayores subas de alimentos y bebidas no alcohólicas del país, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC. La zona, que incluye a Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, lidera las tres mediciones del informe: variación mensual, acumulada del año e interanual.
Un agosto por encima del promedio nacional
En agosto, los alimentos y bebidas no alcohólicas subieron 2,2% en el NEA, el mismo porcentaje que en la Patagonia. Ese valor superó el promedio nacional, que fue de 1,7%.
El resto de las regiones mostró los siguientes incrementos mensuales:
- NOA: 2%
- Cuyo: 1,9%
- Pampeana: 1,7%
- GBA: 1,4%
Aunque la diferencia entre regiones fue acotada en el mes, el panorama cambia al observar los acumulados.
La brecha se agranda en el año y en la comparación interanual
Entre diciembre de 2025 y agosto de 2026, los alimentos acumularon en el NEA una suba de 26%, la más alta del país y por encima del promedio nacional de 22,1%. Le siguieron el NOA (23,4%), la región Pampeana (22,1%), GBA (21,9%), Cuyo (20,8%) y Patagonia (19,5%), que quedó 6,5 puntos por debajo del Nordeste.
En la comparación interanual, el fenómeno se profundiza: entre agosto de 2025 y agosto de 2026, los alimentos subieron 41,8% en el NEA, muy por encima del 34,9% del promedio nacional. Es el mayor incremento entre todas las regiones relevadas por el organismo.
Detrás se ubicaron:
- NOA: 37,3%
- Pampeana: 34,9%
- Cuyo: 34,8%
- GBA: 34,3%
- Patagonia: 30%
La diferencia entre el NEA y Patagonia, los dos extremos del ranking, llega a 11,8 puntos porcentuales.
Los datos también muestran que en la región el rubro alimentos avanzó por encima del índice general: mientras el nivel general de precios subió 24,4% en el acumulado enero-agosto, los alimentos treparon 26%, es decir 1,6 puntos más.
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