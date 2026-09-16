VirasoroVirtual
Hoy:
Emprendedores de Virasoro, en el año del centenario Accidente entre Tarragós y Mocito Acuña deja heridos leves Virasoro se luce en Misiones con su Reina del Carpincho Tapebicuá vuelve a tener luz y arranca prueba de tres meses Choque entre auto y moto deja una mujer herida Oficial $1.530 Blue $1.560 MEP $1.533 CCL $1.595 Farmacia de turno Caterino
Actualidad

El Nordeste vuelve a liderar la suba de alimentos del país

Según el IPC de agosto del INDEC, la región integrada por Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones encabeza los tres indicadores clave: variación mensual, acumulada e interanual en alimentos y bebidas.

Por WebMaster 1 min de lectura87 visualizaciones
El Nordeste vuelve a liderar la suba de alimentos del país

El Nordeste argentino (NEA) volvió a ubicarse en agosto como la región con mayores subas de alimentos y bebidas no alcohólicas del país, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC. La zona, que incluye a Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, lidera las tres mediciones del informe: variación mensual, acumulada del año e interanual.

Un agosto por encima del promedio nacional

En agosto, los alimentos y bebidas no alcohólicas subieron 2,2% en el NEA, el mismo porcentaje que en la Patagonia. Ese valor superó el promedio nacional, que fue de 1,7%.

El resto de las regiones mostró los siguientes incrementos mensuales:

  • NOA: 2%
  • Cuyo: 1,9%
  • Pampeana: 1,7%
  • GBA: 1,4%

Aunque la diferencia entre regiones fue acotada en el mes, el panorama cambia al observar los acumulados.

La brecha se agranda en el año y en la comparación interanual

Entre diciembre de 2025 y agosto de 2026, los alimentos acumularon en el NEA una suba de 26%, la más alta del país y por encima del promedio nacional de 22,1%. Le siguieron el NOA (23,4%), la región Pampeana (22,1%), GBA (21,9%), Cuyo (20,8%) y Patagonia (19,5%), que quedó 6,5 puntos por debajo del Nordeste.

En la comparación interanual, el fenómeno se profundiza: entre agosto de 2025 y agosto de 2026, los alimentos subieron 41,8% en el NEA, muy por encima del 34,9% del promedio nacional. Es el mayor incremento entre todas las regiones relevadas por el organismo.

Detrás se ubicaron:

  • NOA: 37,3%
  • Pampeana: 34,9%
  • Cuyo: 34,8%
  • GBA: 34,3%
  • Patagonia: 30%

La diferencia entre el NEA y Patagonia, los dos extremos del ranking, llega a 11,8 puntos porcentuales.

Los datos también muestran que en la región el rubro alimentos avanzó por encima del índice general: mientras el nivel general de precios subió 24,4% en el acumulado enero-agosto, los alimentos treparon 26%, es decir 1,6 puntos más.

Comentarios

Ingresá para comentar — leer es gratis, comentar también.

Todavía no hay comentarios. Sé el primero en opinar.

Notas relacionadas