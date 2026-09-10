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Choque entre auto y moto deja una mujer herida

El siniestro ocurrió en la esquina de Cocomarola y Laguna Brava. La conductora de la moto sufrió lesiones en una mano y debió ser asistida por una ambulancia.

Por WebMaster 1 min de lectura641 visualizaciones
Choque entre auto y moto deja una mujer herida

El hecho

Un auto y una moto protagonizaron un choque en el cruce de las calles Cocomarola y Laguna Brava. En el lugar se hizo presente personal policial y de la Dirección de Tránsito para relevar el siniestro y ordenar el tránsito de la zona.

La víctima

La conductora de la moto resultó con lesiones en una de sus manos producto del impacto. Mientras se aguardaba la llegada del servicio de emergencias, la mujer permaneció en el lugar recibiendo asistencia.

  • Se solicitó una ambulancia para trasladarla y evaluar el alcance de las heridas.
  • No trascendió por el momento el estado de salud del conductor del automóvil ni datos sobre las causas del choque.

Las autoridades trabajaron en el sitio para determinar la mecánica del accidente.

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