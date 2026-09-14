Comienza el asfaltado de una nueva cuadra en Juan R. Vidal
Arrancaron las obras sobre calle Juan R. Vidal, entre Juan B. Alberdi y Arturo Navajas, que sumará una cuadra más de pavimento a la zona.
Por WebMaster 1 min de lectura189 visualizaciones
Un nuevo tramo pavimentado
Comenzaron los trabajos de asfaltado sobre calle Juan R. Vidal, en el tramo comprendido entre las calles Juan B. Alberdi y Arturo Navajas.
Se trata de una nueva cuadra que se suma a la red de pavimento del sector.
Detalles del tramo
- Calle intervenida: Juan R. Vidal
- Inicio del tramo: Juan B. Alberdi
- Fin del tramo: Arturo Navajas
Por el momento no se informaron plazos de finalización de la obra ni el organismo a cargo de su ejecución.
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