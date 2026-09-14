Comienza el asfaltado de una nueva cuadra en Juan R. Vidal

Un nuevo tramo pavimentado

Comenzaron los trabajos de asfaltado sobre calle Juan R. Vidal, en el tramo comprendido entre las calles Juan B. Alberdi y Arturo Navajas.

Se trata de una nueva cuadra que se suma a la red de pavimento del sector.

Detalles del tramo

Calle intervenida: Juan R. Vidal

Inicio del tramo: Juan B. Alberdi

Fin del tramo: Arturo Navajas

Por el momento no se informaron plazos de finalización de la obra ni el organismo a cargo de su ejecución.