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Comienza el asfaltado de una nueva cuadra en Juan R. Vidal

Arrancaron las obras sobre calle Juan R. Vidal, entre Juan B. Alberdi y Arturo Navajas, que sumará una cuadra más de pavimento a la zona.

Por WebMaster 1 min de lectura189 visualizaciones
Comienza el asfaltado de una nueva cuadra en Juan R. Vidal

Un nuevo tramo pavimentado

Comenzaron los trabajos de asfaltado sobre calle Juan R. Vidal, en el tramo comprendido entre las calles Juan B. Alberdi y Arturo Navajas.

Se trata de una nueva cuadra que se suma a la red de pavimento del sector.

Detalles del tramo

  • Calle intervenida: Juan R. Vidal
  • Inicio del tramo: Juan B. Alberdi
  • Fin del tramo: Arturo Navajas

Por el momento no se informaron plazos de finalización de la obra ni el organismo a cargo de su ejecución.

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