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Avanzan las refacciones del Gimnasio Municipal Dr. Mario B. Aquino

El intendente Guillermo de la Cruz supervisó las obras de puesta en valor del predio deportivo, que incluyen la impermeabilización del techo y la reparación de la iluminación.

Por WebMaster 1 min de lectura72 visualizaciones
Avanzan las refacciones del Gimnasio Municipal Dr. Mario B. Aquino

Recorrida por las obras

El intendente Guillermo de la Cruz recorrió el Gimnasio Municipal Dr. Mario B. Aquino para verificar el estado de los trabajos de refacción que se llevan adelante en el edificio.

Se trata de una serie de mejoras integrales en el espacio deportivo municipal, según informó el municipio.

En qué consisten los trabajos

Los trabajos que se ejecutan actualmente incluyen:

  • Aplicación de espuma de poliuretano, utilizada como aislante e impermeabilizante en la estructura del edificio.
  • Reparación del sistema de iluminación del gimnasio.

Desde el municipio remarcaron que continuarán las tareas para recuperar y mejorar los espacios deportivos de la ciudad.

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