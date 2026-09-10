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Accidente entre Tarragós y Mocito Acuña deja heridos leves

Un choque en la zona de Tarragós y Mocito Acuña provocó heridos, aunque las lesiones fueron reportadas como leves.

Por WebMaster 1 min de lectura716 visualizaciones
Accidente entre Tarragós y Mocito Acuña deja heridos leves

El hecho

Un accidente de tránsito se produjo en la intersección de las calles Tarragós y Mocito Acuña.

Como consecuencia del choque, hubo personas con heridas, aunque de acuerdo a la información disponible se trataría de lesiones leves.

Datos disponibles

Hasta el momento no se difundieron precisiones oficiales sobre:

  • La cantidad de vehículos involucrados
  • La identidad de los heridos
  • Las causas del siniestro

Se aguarda información adicional de las autoridades para actualizar la noticia.

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