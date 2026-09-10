Accidente entre Tarragós y Mocito Acuña deja heridos leves
Un choque en la zona de Tarragós y Mocito Acuña provocó heridos, aunque las lesiones fueron reportadas como leves.
Por WebMaster 1 min de lectura716 visualizaciones
El hecho
Un accidente de tránsito se produjo en la intersección de las calles Tarragós y Mocito Acuña.
Como consecuencia del choque, hubo personas con heridas, aunque de acuerdo a la información disponible se trataría de lesiones leves.
Datos disponibles
Hasta el momento no se difundieron precisiones oficiales sobre:
- La cantidad de vehículos involucrados
- La identidad de los heridos
- Las causas del siniestro
Se aguarda información adicional de las autoridades para actualizar la noticia.
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