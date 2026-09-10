Accidente entre Tarragós y Mocito Acuña deja heridos leves

El hecho

Un accidente de tránsito se produjo en la intersección de las calles Tarragós y Mocito Acuña.

Como consecuencia del choque, hubo personas con heridas, aunque de acuerdo a la información disponible se trataría de lesiones leves.

Datos disponibles

Hasta el momento no se difundieron precisiones oficiales sobre:

La cantidad de vehículos involucrados

La identidad de los heridos

Las causas del siniestro

Se aguarda información adicional de las autoridades para actualizar la noticia.