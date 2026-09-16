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Economia

Corrientes exportó 184 millones de dólares en el primer semestre

La madera y el arroz encabezaron las ventas al exterior de la provincia, que creció 12,3% interanual y aportó casi un tercio de las exportaciones del NEA.

Por WebMaster 1 min de lectura34 visualizaciones
Corrientes exportó 184 millones de dólares en el primer semestre

Corrientes exportó 184 millones de dólares entre enero y junio de 2026, un 12,3% más que en igual período de 2025, según los datos oficiales de comercio exterior del semestre. El resultado ubicó a la provincia como uno de los principales exportadores del Noreste Argentino (NEA).

Qué vendió Corrientes al mundo

Los Productos Primarios encabezaron los envíos con 88 millones de dólares, el 48,2% del total. Las Manufacturas de Origen Agropecuario sumaron 70 millones (38%) y las de Origen Industrial, 25 millones (13,9%).

Entre los productos más destacados:

  • Madera y derivados: lideraron las exportaciones con el 45,9% del total, impulsados por los ácidos resínicos y la esencia de trementina.
  • Arroz: representó el 33,7% de los despachos provinciales (62 millones de dólares). Corrientes concentró el 48,4% de todo el arroz exportado por Argentina en el semestre.
  • Cítricos, incluido el limón: 5% de las ventas externas.
  • Yerba mate: 5 millones de dólares, equivalentes al 10,2% del total nacional exportado del producto.

Los principales compradores

Estados Unidos fue el destino individual más importante, con el 15% de los envíos correntinos. Le siguieron España (8,4%), Brasil (7,2%), China (6,2%), India (5,8%), Turquía (5,6%) y Chile (5,5%). Entre estos siete países concentraron el 53,6% de las exportaciones de la provincia.

El desempeño en la región y el país

El NEA en su conjunto exportó 623 millones de dólares en el semestre, con un alza interanual del 14,6% y una participación del 1,3% en el total nacional. Corrientes representó el 29,5% de las exportaciones de toda la región.

La canasta exportadora regional se dividió entre Productos Primarios (259 millones, 41,6%), Manufacturas de Origen Agropecuario (256 millones, 41,1%) e Industrial (108 millones, 17,3%). Los principales socios comerciales del NEA fueron la Unión Europea, el bloque USMCA, el Mercosur, China, Asean y Medio Oriente, que en conjunto explicaron el 79,4% del comercio regional.

A nivel nacional, las exportaciones argentinas sumaron 49.511 millones de dólares en el primer semestre, un salto del 24,6% interanual. La región Pampeana concentró el 66,2% de esas ventas. El complejo oleaginoso fue el sector más relevante (23,9% del total), con el complejo sojero en 9.082 millones de dólares y el girasol en 2.075 millones, este último con un crecimiento del 128,7% respecto al año anterior.

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