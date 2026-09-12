Emprendedores de Virasoro, en el año del centenario

Con Tu Cocina: pastelería artesanal y línea para celíacos

Constanza tiene su local en el centro. "Acá estamos en este lugarcito que para mí es mi lugar

mágico, donde hacemos en pastelería todo lo que es artesanal, y tenemos delicias dulces, saladas.

Nuestros fuertes son los productos aptos para celíacos".

Cómo arrancó: "Con Tu Cocina empezó hace dos años atrás. Primero, es algo que me encanta, lo que es

pastelería, y sentía que hacía falta algo así: tortas que por ahí no se consiguen, que vemos en

otros países del mundo y acá no había. Esto empezó de a poquito y un día dije 'tengo que abrir un

local', con mucho esfuerzo. Todavía estamos con ganas de seguir invirtiendo, pero pasito a pasito".

De dónde saca los insumos: "Toda la materia prima la conseguimos en nuestros locales de acá,

supermercados, y algunos proveedores de Paso de los Libres, de Corrientes o de Posadas, Misiones".

Sobre el método: "En lo que es herramienta, principalmente son nuestras manos. Tenemos equipamiento,

amasadoras, batidoras, pero lo que más hacemos es con las manos, y creo que eso es lo que le da el

toque a los productos".

Qué significa la marca: "Representa estar en momentos importantes en cada familia, en cada evento.

Por eso todo lo que hacemos lo hacemos en familia".

El mensaje: "Que los esperamos. Estamos incorporando productos nuevos y hay muchas opciones:

veganas, para celíacos, para personas que no pueden comer mucha azúcar".

I.B. Óptica: de Posadas a un negocio propio en Virasoro

Ignacio Ventos es óptico y contactólogo. "Vendo anteojos, los realizo, los elaboro, los armo, y

también me dedico a la parte de contactología y adaptación. Soy especialista en alta graduación y

en líneas multifocales, para gente que necesita lentes de lejos, de cerca, de descanso".

El recorrido: "Me empecé a formar en el 2019. Arranqué trabajando en Posadas, después me desarrollé

acá un tiempo en unas prácticas, y formalmente tuve la posibilidad de tener mi negocio formado en

julio del 2022".

Por qué Virasoro: "La verdad que Virasoro fue una alternativa, no te voy a negar, fue una tercera

opción, porque tuve la posibilidad de irme a otros lugares, a otros países. Pero hay muchas cosas

que tiran para quedarse acá. Me dio la razón al tiempo, porque es una gran fuente de emprendedores".

El mensaje: "Que no se rindan, que sigan sus sueños, que no se frustren diciendo que no avanzan,

porque siempre hay un avance. Es levantarse todos los días, tratar de pensar positivo, no escuchar

las malas voces. Si vos tenés un sueño y tenés una idea, seguramente se te va a cumplir en algún

momento".

Datos: "La óptica se llama I.B. Óptica, me encuentro en Manuel Ocampo 1086. Estoy de lunes a

viernes de ocho y media a doce del mediodía y de las cinco de la tarde a las ocho de la noche, y

sábados a la mañana de ocho a doce".

Lovely: estética e insumos para profesionales

Adriana Gauna empezó muy joven. "Me llamo Adriana Gauna, tengo mi emprendimiento, que es Lovely.

Es una estética, y también tengo un local de insumos donde proveemos a profesionales y a personas

que se ocupan de sí mismas. Estoy hace 6 años en el rubro, empecé a los 18 años. La verdad que es

un enorme halago para mí poder brindar a la comunidad tratamientos de belleza".

Su eje de trabajo: "Tratar de imponer bioseguridad y buena calidad de productos y trabajo".

El mensaje: "Que los voy a esperar, que espero que puedan elegirnos. Contamos con bioseguridad,

hacemos hincapié en productos de calidad y en capacitarnos. Espero que nos conozcamos pronto".

César Márquez: 25 años, de vender con un bolso a tener sus negocios

"Nuestros emprendimientos comenzaron hace 25 años más o menos, acá en Virasoro", contó César

Márquez. Cómo fue el inicio: "Yo empecé vendiendo en la calle, con un bolso, hace aproximadamente

25 años".

Sobre la ciudad: "En mi caso particular, bien. Agradezco a este pueblo de Virasoro. Hoy soy

virasoreño, me siento re contento acá, sin ninguna queja". Y sumó: "Estoy re contento de ser

virasoreño hoy y de vivir acá, de tener todas mis propiedades, mis cosas, mis negocios acá en

Virasoro".

Su lectura del momento: "En esta época, esta pregunta es bastante complicada, porque estamos en una

época fea, no es fácil emprender. No hay que aflojar, hay que meterle nomás y buscarle la vuelta. El

que desiste en esta época va a perder, así que el mejor consejo es no aflojar".

Por el centenario: "Felicitarle a todos los virasoreños y, como siempre digo, meterle firmeza en

esta crisis que estamos viviendo".

Talita Kum: el emprendimiento que nació con la hija

Rosa contó que el local empezó por una idea compartida. "Fuimos con mi hija, empezamos a buscar

ideas, algo nuevo. Ella dice 'bueno, mami, para que tengas algo para entretenerte'. Y así empezó,

gracias a ella".

Qué vende: "Carteras, bolsos, novedades, bijou. Y ahora estamos con un emprendimiento nuevo de

fragancias, de perfumes, tanto femeninas como masculinas". Lo que viene: "Próximamente va a haber

fragancias textiles también, para la ropa y el ambiente".

Su relación con la ciudad: "Soy nacida y criada acá en Virasoro, así que son 72 años vividos acá. Me

siento bien, amo a mi pueblo, y siempre le pido a Dios que nos dé fuerza para seguir emprendiendo, y

para arriba Virasoro".

El mensaje: "Que no pierdan la confianza, que sigan emprendiendo. Cuesta, pero con sacrificio todo

se llega".

Notas de edición