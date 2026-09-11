Tapebicuá vuelve a tener luz y arranca prueba de tres meses

Se restableció el suministro eléctrico

La planta de Forestal Tapebicuá, en Gobernador Virasoro, volvió a tener energía trifásica tras una resolución judicial que responde a un reclamo impulsado por los propios trabajadores. La interventora judicial a cargo de la firma comunicó el avance en una asamblea realizada en el predio.

Con la restitución del servicio arranca un período de prueba de tres meses destinado a la puesta a punto general de las instalaciones, paso previo a una eventual reactivación plena de la planta.

La empresa quedó paralizada el 11 de agosto de 2025, cuando 520 trabajadores fueron desvinculados. Según se informó, hay dos grupos inversores interesados formalmente en adquirir la compañía, y la intervención judicial diseñó un esquema de reactivación gradual para los próximos meses.

Reactivación por etapas y deudas pendientes

En esta primera fase, la actividad se retomará solo en el sector de remanufactura, que es el único que se mantuvo intacto durante el período de inactividad. Las tareas de reacondicionamiento se financiarán con la venta de excedentes de madera y chatarra, autorizada previamente por la Justicia.

Ante la falta de pago de salarios durante más de un año, la intervención decidió priorizar la cancelación de las deudas fiscales con la ex AFIP. El objetivo de esta medida es restablecer de forma inmediata la cobertura de obra social para las familias de los trabajadores, como paso previo a la regularización de los sueldos adeudados.

En paralelo, la administración judicial pidió una audiencia urgente con el gobernador de Corrientes para gestionar asistencia financiera que permita acelerar la reapertura definitiva de la planta.