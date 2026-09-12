Un caballito de mar y sus crías ganan el mejor foto submarina

La imagen de un caballito de mar macho junto a dos crías diminutas fue elegida ganadora del Ocean Photographer of the Year 2026. El autor es el fotógrafo francés Julien Anton, quien capturó la escena en Mo'orea, en la Polinesia Francesa.

El certamen recibió más de 15.000 imágenes de fotógrafos de todo el mundo, en categorías que incluyen vida silvestre, conservación, aventura, bellas artes y conexión humana. La foto de Anton fue nombrada primero ganadora en la categoría de Vida Silvestre Marina y luego elevada al premio principal del concurso.

Horas de espera bajo el agua

Para lograr la toma, Anton se sumergió con un equipo rebreather y pasó horas buscando a estos ejemplares en aguas poco profundas cubiertas de algas marinas. Los caballitos de mar pertenecen a la familia Syngnathidae, que también incluye a los peces pipa y los dragones de agua.

Aunque no hay forma de confirmar el parentesco entre los ejemplares fotografiados, la imagen muestra a dos crías recién nacidas mirando hacia el adulto antes de alejarse por su cuenta, en lo que se interpreta como un momento previo a la independencia de las crías frente a un entorno incierto.

"Algo más allá de lo que me atreví a soñar"

El fotógrafo describió la dificultad de la búsqueda: "Pasamos incontables horas buscando en condiciones difíciles, sin ninguna garantía de encontrar un solo caballito de mar", relató Anton al certamen. Y agregó: "Cuando los ejemplares jóvenes se volvieron hacia el adulto, sentí que era algo mucho más allá de lo que me había atrevido a soñar".

Anton no se define como fotógrafo profesional sino como un aventurero que documenta lo que vive. Sobre el significado de la imagen, expresó su deseo de que sirva de puente entre la ciencia, la conservación y la difusión pública sobre lo que está en juego en los ecosientemas marinos.