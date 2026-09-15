Obispos argentinos saludan a León XIV antes de su visita

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) envió una carta al papa León XIV para saludarlo por su cumpleaños número 71, cumplido este 14 de septiembre. El mensaje llega semanas antes de su primera visita al país, agendada para noviembre.

El texto está firmado por Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la CEA; Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba y vicepresidente 1º; César Daniel Fernández, obispo de Jujuy y vicepresidente 2º; y Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y secretario general.

En la carta, los obispos agradecen a León XIV por su vida y aseguran que rezan por su misión al frente de la Iglesia junto con los fieles argentinos. "Argentina lo espera con los brazos abiertos", escribieron los obispos en el saludo.

El documento también hace referencia directa al viaje que se aproxima: "se acerca el momento de recibirlo en nuestra tierra", señala el texto, que agrega que la Iglesia argentina se prepara para vivir esos días "como un verdadero encuentro de fe para todo nuestro pueblo".

Agenda de la visita papal

La visita de León XIV a la Argentina está prevista del 8 al 11 de noviembre e incluirá Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. Se trata del primer viaje de un Papa al país en casi cuarenta años, ya que Francisco nunca llegó a visitarlo durante su pontificado.

Según la agenda difundida por el Vaticano y la CEA, el itinerario contempla:

Llegada el domingo 8 por la tarde, con ofrenda floral en Plaza San Martín y reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

Misa el lunes 9 en el Monumento a los Españoles, en Palermo.

Recorrido en papamóvil por la Escuela de Aviación Militar y misa en Córdoba el martes 10.

Misa en Luján el miércoles 11, antes de su partida hacia Perú desde Ezeiza.

El cronograma suma además una vigilia con jóvenes y una celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana. Entre los encuentros previstos figuran una recepción con autoridades en el Palacio Libertad, un paso por la Universidad Católica Argentina, un encuentro ecuménico en el Palacio San Martín, una cena con obispos y visitas al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y al Complejo Penitenciario Federal.

Operativo de seguridad

El operativo de seguridad está a cargo del Gobierno nacional, que asumió la infraestructura, la logística y la protección del Papa en articulación con las fuerzas de seguridad, con la Policía Federal como coordinadora en los distintos puntos del itinerario.

Una delegación vaticana, encabezada por el jefe de seguridad de la Santa Sede, viajó a Buenos Aires para evaluar accesos, recorridos y condiciones de cada sitio, con el objetivo de garantizar la seguridad sin restringir el contacto de León XIV con los fieles.