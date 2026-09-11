A 25 años del 11S: bomberos siguen enfermando por las toxinas

Estados Unidos conmemora este viernes 25 años del atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York, cuando terroristas de Al Qaeda secuestraron aviones comerciales y los estrellaron contra los rascacielos, provocando su caída. El ataque del 11 de septiembre de 2001 dejó miles de muertos y conmocionó al mundo.

A un cuarto de siglo del hecho, más de 12.000 miembros del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) fueron diagnosticados con alguna enfermedad atribuida a la exposición a las toxinas del World Trade Center, según cifras difundidas por un medio neoyorquino. De ese total, 4.257 tienen cáncer, 4.496 padecen alguna afección de salud mental y 10.562 alguna afección física. El Departamento de Bomberos reporta además más de 600 muertes de miembros del FDNY por enfermedades que se sospecha están vinculadas al 11S.

Joe Conzo, entonces técnico de emergencias médicas, es uno de los diagnosticados: enfrentó un cáncer de hígado en 2019 y luego otro de páncreas, lo que lo llevó a retirarse. "Veinticinco años es mucho tiempo, pero no hay un solo día en que no recuerde ese día", relató. Hoy dice llevar siete años en remisión.

Izzy Miranda, que en ese momento era instructor en la academia de bomberos, también resultó afectado: fue diagnosticado con apnea del sueño por problemas en las vías respiratorias y debió operarse dos veces la nariz por la exposición a los químicos del lugar.

Los relatos de la Zona Cero

Conzo describió el momento del derrumbe: "Al entrar a un edificio, oí un ruido que parecía un tren y mi amigo corrió". Quedó envuelto por la nube de polvo y escombros, y tras ser rescatado permaneció ayudando a sobrevivientes en la Zona Cero hasta el día siguiente.

Miranda, que llegó al lugar antes de la caída del primer edificio, recordó la escena: "Solo se veía humo y lo que parecían papeles cayendo, pero cuando mirabas bien, era gente tirándose". Sobre la nube de polvo que lo alcanzó después, dijo: "Parecía como algodón en la boca y no podía respirar. Me tiré debajo de un camión y usaba un pañuelo para proteger mi boca y nariz".

Tras los ataques, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) había asegurado, luego de un "riguroso monitoreo", que el agua potable y el aire en el Bajo Manhattan eran seguros.

El impacto que se sintió en todo el mundo

Aquella mañana, más de 150 embajadas, la OEA, el Banco Mundial, el FMI y el BID cerraron sus puertas, junto con universidades, colegios y comercios. En Nueva York, el entonces alcalde Rudolph Giuliani ordenó desalojar la zona de Wall Street mientras los hospitales pedían con urgencia donaciones de sangre. Giuliani llegó a advertir que el número de muertos "puede superar los muertos en Pearl Harbor, más de 2.400".

Todos los aeropuertos del país dejaron de operar y los vuelos internacionales fueron desviados a Canadá, mientras se ordenó disparar contra cualquier artefacto que ingresara al espacio aéreo estadounidense. Siete horas después del primer impacto, un edificio aledaño de 47 pisos, conocido como el Seven, se desplomó como consecuencia de la destrucción de las Torres.

El atentado fue concebido y dirigido por el saudí Osama Bin Laden, líder de Al Qaeda, quien ya había sido responsable de un ataque anterior contra las Torres Gemelas en 1993. Bin Laden fue abatido el 2 de mayo de 2011 por comandos estadounidenses en Pakistán.

Por el aniversario, un nuevo documental dirigido por Brian Knappenberger, titulado "Punto de inflexión: 11-S y la Guerra contra el Terrorismo", propone una mirada distinta al centrarse en las consecuencias posteriores del atentado para las familias de las víctimas y para el país, en lugar de reconstruir los ataques en sí. El trabajo incluye entrevistas a hijos de víctimas que eran muy pequeños en 2001 y no guardan memoria directa del hecho, y analiza cómo crecieron en un contexto marcado por el aumento de teorías conspirativas y desinformación sobre el 11S en redes sociales.