Don Miguel: el vendedor que abre su puesto a las 4 AM

Una rutina que empieza antes del amanecer

Un puesto del Mercado Público de Paraíso, sobre la calle Benito Juárez, es atendido por un comerciante identificado como Don Miguel, de aproximadamente 70 años. Según el relato difundido en redes sociales, su día comienza cerca de las 4 de la madrugada, cuando acomoda su mercadería y prepara los productos que vende.

La publicación, acompañada de fotografías atribuidas a Chocovlog, describe que el vendedor trabaja sin música, cámaras ni ningún tipo de promoción. Ofrece productos como plátanos, cilantro y elote.

El pedido para visibilizar su negocio

Quien redactó el posteo sostiene que Don Miguel no cuenta con recursos para pagar publicidad ni para contratar a alguien que difunda su puesto, a diferencia de otros emprendimientos que recurren a estrategias de marketing o a influencers para darse a conocer.

El mensaje plantea una convocatoria concreta a la comunidad:

Conocer el puesto en el mercado.

Comprarle directamente a él.

Recomendarlo entre familiares y amigos.

El texto original enmarca la propuesta como un acto de consumo y no de asistencia: "no estamos haciendo caridad", se aclara en la publicación, sino pagando por el trabajo de alguien que sostiene a su familia con la venta diaria en el puesto.

La iniciativa circula bajo etiquetas como #ConsumeLocal y #ApoyemosALosNuestros, en referencia a Paraíso, Tabasco.