El NEA vuelve a liderar la inflación del país

El Nordeste (Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones) registró en agosto una inflación del 1,8%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El número marca una leve desaceleración frente al 2% de julio, pero la región vuelve a ubicarse entre las de mayor suba de precios del país, empatada en el primer lugar con el Noroeste y la Patagonia.

El 1,8% de agosto quedó apenas por encima del promedio nacional, que fue del 1,7%. Se trata además del registro mensual más bajo del NEA en todo 2026: para encontrar un valor similar hay que remontarse a septiembre de 2025.

A pesar de la mejora puntual, el Nordeste mantiene el liderazgo inflacionario acumulado: 24,4% entre enero y agosto, y 37% en la comparación interanual, ambos los más altos entre las regiones relevadas por el organismo.

Un año de subas irregulares

La serie mensual del NEA muestra oscilaciones marcadas a lo largo de 2026:

Enero: 3,8%

Febrero: 3,1%

Marzo: 4,1% (el pico del año)

Abril: 2,7%

Mayo: 2,6%

Junio: 1,9%

Julio: 2%

Agosto: 1,8%

El promedio mensual del primer trimestre superó el 3,6%, mientras que entre junio y agosto se ubicó por debajo del 2%. La desaceleración de los últimos meses, sin embargo, todavía no alcanza para modificar la posición del NEA en los acumulados anual e interanual.

Vivienda y servicios, los que más pesan

El desglose por rubros confirma un patrón que se repite en las tres mediciones. En agosto, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles encabezó las subas con 4%, seguido por Restaurantes y hoteles (3,1%) y Salud (2,7%). Completaron el podio de mayores aumentos Alimentos y bebidas sin alcohol (2,2%) y Comunicación (1,8%).

En el acumulado de los primeros ocho meses, la brecha se profundiza: Vivienda y servicios subió 57,7%, muy por encima de Educación (42,4%), Alimentos y bebidas sin alcohol (26%), Restaurantes y hoteles (24,7%) y Comunicación (22%).

La tendencia se repite en la variación interanual, donde Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles trepó 74,5%, seguido por Educación (43,4%), Alimentos y bebidas sin alcohol (41,8%), Restaurantes y hoteles (37,4%) y Comunicación (34%).

El dato a nivel nacional

A nivel país, el IPC de agosto marcó una suba del 1,7%, por debajo del 2,1% de julio. En los primeros ocho meses del año, la inflación nacional acumuló 21,3%, con una variación interanual del 33,5%. También en el plano nacional, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles lideró los aumentos mensuales, con 2,8%, seguida por Educación, con 2,5%.