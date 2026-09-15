Industriales correntinos piden auxilio para las pymes

Menos consumo y más costos de servicios

La producción industrial argentina cayó 4,9% interanual en julio y acumula una baja del 2,6% en los primeros siete meses de 2026, según los últimos datos disponibles. Desde la Unión Industrial de Corrientes (UICORR) sostienen que ese retroceso también se siente en sectores estratégicos de la provincia.

El referente de la entidad, Juan Manzolillo, atribuyó parte de la caída a la menor disponibilidad de dinero para el consumo de las familias. Según explicó, el aumento en el costo de los servicios redujo el ingreso disponible de los hogares y afectó la demanda de productos industriales.

"Hoy pesa mucho más en el gasto de la gente que antes los servicios", afirmó Manzolillo, quien señaló que las familias destinan una proporción cada vez mayor de sus ingresos al pago de luz y otros servicios.

Textiles, madera y arroz, los rubros más golpeados

Manzolillo detalló la situación de tres sectores con fuerte presencia en Corrientes:

Textil : las importaciones pasaron de representar cerca del 50% del mercado a un 70%, mientras las plantas nacionales trabajan al 40% de su capacidad. La situación afecta a empresas de Goya, Monte Caseros, Corrientes y Bella Vista.

: las importaciones pasaron de representar cerca del 50% del mercado a un 70%, mientras las plantas nacionales trabajan al 40% de su capacidad. La situación afecta a empresas de Goya, Monte Caseros, Corrientes y Bella Vista. Madera : atraviesa dificultades logísticas por la falta de infraestructura ferroviaria. Desde UICORR gestionan ampliar el uso del tren y extender el ramal al menos hasta Virasoro.

: atraviesa dificultades logísticas por la falta de infraestructura ferroviaria. Desde UICORR gestionan ampliar el uso del tren y extender el ramal al menos hasta Virasoro. Arroz: el precio internacional está bajo, lo que exige mayor escala de producción y complica especialmente a productores medianos y pequeños.

Reclamos por importaciones y embargos de ARCA

Para Manzolillo, el problema de fondo no es la eficiencia productiva sino la carga de costos: "La industria argentina es competitiva hasta que le agregamos los impuestos y los problemas de infraestructura", sostuvo. Como ejemplo mencionó al sector cervecero, con ventas un 30% por debajo de sus niveles habituales.

El dirigente remarcó que los costos laborales no deben medirse solo por el salario que percibe el trabajador, sino por los impuestos y cargas adicionales que debe afrontar la empresa.

Entre los pedidos que el sector eleva ante Nación figura la implementación de precios de referencia para las importaciones textiles, para evitar el ingreso de productos por debajo de su costo de producción debido a subsidios de otros países. El reclamo se realiza junto a la Unión Industrial Argentina y otras entidades del norte del país.

Otro punto de preocupación es el aumento de los embargos de cuentas bancarias de pymes por parte de ARCA. "Cuando se embarga una cuenta, esa empresa no puede emitir cheques, no puede depositar cheques, prácticamente la paraliza", explicó Manzolillo, quien advirtió que esta situación puede derivar en el cierre de empresas o su pasaje a la informalidad.

El dirigente recordó que gestiones previas ante Nación lograron extender de ocho a 18 cuotas algunos planes de pago para pymes, aunque consideró que todavía no representa una solución definitiva al problema.